Una giornata per le opportunità di lavoro per i giovani

"Job Day": una giornata per le opportunità di lavoro a Vittuone. L'appuntamento è per martedì 26 settembre 2023.

"Job Day" a Vittuone

Far incontrare domanda e offerta di lavoro non è mai stato facile, e adesso pare più che mai complicato. Da qui l’utilità del “Job Day”, una giornata organizzata dall’assessore alle pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Vittuone, Elena Comerio, in collaborazione con il direttore di “Iper La grande i” di Vittuone, Matteo Ravanetti, e il team HR, per permettere ai giovani, interessati a valutare le opportunità professionali all’interno di Iper di Vittuone, di avere incontri e colloqui e di presentare il proprio curriculum.

L'appuntamento in muncipio

La giornata di opportunità professionali per 20-30enni è in programma martedì 26 settembre nella sala conferenze del municipio di Vittuone dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Gli interessati potranno presentarsi in detti orari senza necessità di fissare appuntamento.

"L'arte di avere un mestiere in mano"

L’iniziativa fa parte del progetto “L’arte di avere un mestiere in mano”, per la prevenzione della disoccupazione e del disagio giovanili, messo a punto in collaborazione tra l’Assessorato all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili e Iper Vittuone, nell’ambito del quale l’azienda si è resa disponibile sia per attività di “Alternanza scuola-lavoro” con esperienza lavorativa, formazione e possibilità di inserimento lavorativo per alunni, sia per offrire opportunità di orientamento al lavoro e professionali per giovani vittuonesi che abbiano dai 20 ai 30 anni e che “abbiano voglia di imparare, crescere e mettersi in gioco”.