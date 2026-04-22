Una giornata di inclusione e partecipazione

Grande giornata di inclusione con l’iniziativa “Aut&Friends” , l’evento itinerante di sensibilizzazione, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo.

Piazza Madonnina centro nevralgico

L’appuntamento si è svolto domenica pomeriggio, 19 aprile 2026, in piazza Madonnina a Cusago, comune capofila dell’iniziativa, che per l’occasione si trasformato in un grande spazio di incontro, condivisione e inclusione. L’evento ha coinvolto numerose realtà associative e istituzionali del sud ovest milanese, unite dall’obiettivo di promuovere una cultura più consapevole e accogliente nei confronti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie. Sostenitori attivi e collaboratori dell’iniziativa figurano l’associazione Grupifh di Trezzano sul Naviglio (promotrice di progetti sociali e inclusivi) che lavora a stretto contatto con l’Assessore Alessandra Invernizzi impegnata nei settori scuola, cultura e sociale e il Consigliere comunale Valerio Corna, con deleghe allo sport, ai giovani e al tempo libero.

Partecipazione ampia e sentita

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’evento Aut&Friends di domenica: la partecipazione è stata ampia e sentita, segno che c’è un forte desiderio di comunità e di inclusione. Durante la giornata abbiamo vissuto momenti intensi, condividendo esperienze ed emozioni che hanno dato un significato concreto al fare rete. È stato particolarmente importante vedere la presenza e il coinvolgimento delle istituzioni, con i sindaci di Trezzano sul Naviglio e Buccinasco e gli assessori al welfare sociale. Il messaggio emerso è chiaro: si possono ottenere risultati significativi quando il territorio si muove all’unisono, superando i confini dei singoli comuni e collaborando in modo sinergico – sottolinea l’assessore Invernizzi – Eventi come questo non si esauriscono in una giornata: continuano nelle relazioni che nascono, nelle idee che prendono forma e nell’impegno quotidiano di ciascuno di noi. Il momento più emozionante è stato vedere un’intera piazza ballare insieme ai ragazzi delle associazioni: la musica ha creato una connessione autentica, unendo tutti in modo spontaneo e coinvolgente. Laboratori: street art, psicomotori e creativi. Band e musicisti che si sono esibiti . Associazioni che si sono messe in gioco”

Il plauso dell’assessore regionale Lucente

L’assessore Invernizzi hai poi voluto fare un ringraziamento particolare all’assessore regionale (Lombardia) Franco Lucente , che ha partecipato all’evento e che è sempre molto vicino alle esigenze della comunità di Cusago.

In relazione all’iniziativa «Aut&Friends» l’assessore regionale ha rimarcato :

“Una giornata concreta dedicata alla consapevolezza sull’autismo! Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante essere presenti sui territori e sostenere famiglie, associazioni e realtà che ogni giorno si impegnano davvero – ha sottolineato Lucente – Un ringraziamento per l’organizzazione all’amministrazione di Cusago, al vicesindaco Antonino Russo e ad Alessandra Invernizzi, assessore ai servizi sociali e istruzione.