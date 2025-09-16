In programma ci sono ben tre tornei: tennis, beach volley e burraco, che vedranno sfidarsi appassionati di tutte le età in un clima di amicizia e sana competizione

Domenica 28 settembre, dalle ore 10 del mattino fino alla sera, il Villaggio Boschetto diventerà il cuore pulsante della città con una giornata speciale all’insegna dello sport e della solidarietà promossa dal Lions Club Abbiategrasso.

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà con il Lions club

In programma ci sono ben tre tornei: tennis, beach volley e burraco, che vedranno sfidarsi appassionati di tutte le età in un clima di amicizia e sana competizione. Non mancheranno momenti di socialità e divertimento per il pubblico, che potrà sostenere i partecipanti e vivere una domenica diversa, immersa nella natura e nella voglia di stare insieme.

La manifestazione si concluderà con un aperitivo finale e con le attese premiazioni dei vincitori, un momento conviviale che suggellerà il successo della giornata.

Una missione solidale importante

Ma al centro dell’iniziativa non ci sono solo sport e intrattenimento: il progetto, giunto alla seconda edizione, ha una missione solidale importante. Il ricavato sarà infatti destinato a progetti didattici nelle scuole del territorio, con un focus su salute, sicurezza stradale e temi di grande attualità come il cyberbullismo. Un segnale concreto per sostenere i ragazzi e offrire loro strumenti preziosi di crescita e consapevolezza.

Determinante, anche quest’anno, il supporto degli sponsor locali: Boschetto Village, Panificio Foi, Riseria Tarantola, Fata Morgana, Abbigliamento Losa, Samar Biciclette e Urban Fitness Abbiategrasso che hanno scelto di essere accanto al Lions Club, confermando il forte legame tra imprese e comunità.

«È una giornata che unisce sport e solidarietà, ma soprattutto un modo per restituire qualcosa di utile al nostro territorio e ai nostri giovani» – sottolineano dal Lions Club Abbiategrasso.

L’appuntamento è quindi fissato: domenica 28 settembre, Villaggio Boschetto, Abbiategrasso. Una giornata che promette sport, solidarietà e festa, per ricordarci che insieme si può fare la differenza. Chiama il 3358025081 o scrivi a lionsclubabbiategrasso@gmail.com per prenotare il tuo posto in uno dei tornei.