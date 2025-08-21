la giornata di festa

Una giornata all'insegna dello sport con "Street slam and jam"

“Street, Slam and Jam” è un’occasione per salutare insieme l’estate con una giornata all’insegna di sport, musica e intrattenimento

Legnano
Sabato 13 settembre dalle ore 10 presso l’Oratorio San Paolo di Legnano si terrà l’evento aperto a tutti
“Street, Slam and Jam”.

“Street, Slam and Jam” è un’occasione per salutare insieme l’estate con una giornata all’insegna di sport, musica e intrattenimento, nel vero spirito della Contrada San Bernardino. Ricco il programma di giornata, pensato per coinvolgere tutti.

Durante la giornata Torneo di Basket 3x3 + gara da tre punti; attivo il parco gonfiabili XXL per bambini e famiglie; street food corner con panini, fritti, birra fresca e molto altro ed ancora musica per tutto il giorno con DJ set.

In serata live show con “NUOVANTA”, la tribute band che farà rivivere i grandi successi degli anni ’90 e 2000.

