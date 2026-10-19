Una Fiera per sostenere l’agricoltura

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E’ stata inaugurata sabato mattina 17 ottobre 2026 con grande emozione alla presenza delle autorità locali, del territorio, della Regione e nazionali la 543esima edizione della Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso. Cuore pulsante della manifestazione il quartiere Fiera e il centro città con il Castello.

Taglio del nastro

Oltre al sindaco Cesare Nai e all’assessore alle Fiere Valter Bertani erano infatti presenti la consigliera regionale Silvia Scurati, i deputati Fabrizio Cecchetti e Umberto Novo Maerna, il senatore Massimo Garavaglia e il presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni.

A sollevare il sipario di questo importante appuntamento è stato un emozionato sindaco Cesare Nai, al suo ultimo taglio del nastro da primo cittadino, in dirittura d’arrivo del suo secondo mandato. Una due giorni che ha visto molte persone visitare gli stand, anche se domenica le previsioni meteo hanno condizionato le attività esterne, il centro città, il Castello, protagonista con una mostra e un convegno organizzato dall’assessore Bertani con il supporto e l’intervento del presidente del Consorzio Est Villoresi. Alessandro Rota :

“Abbiamo discusso con un’ampia platea di Agricoltori dello sversamento di Idrocarburi nei nostri navigli e delle operazioni in corso per la loro bonifica. Inoltre si e’ affrontato il problema della siccità dei mesi estivi e di quanto e’ stato fatto o programmato per affrontare eventuali opere risolutive e nuove tecniche irrigue. Un grande grazie per la partecipazione al Consorzio Villoresi, a Cia, a Confagricoltura e a Coldiretti per la preziosa collaborazione, nonché agli operatori agricoli intervenuti” ha sottolineato l’assessore.

Manifestazione scolpita nel dna della comunità

Nel suo discorso inaugurale, Nai ha espresso soddisfazione per l’apertura di questa edizione dal sapore e dal significato del tutto particolari, ricordando come durante tutti gli anni del suo mandato l’impegno verso la manifestazione sia stato un filo rosso costante, poiché la Fiera Agricola rappresenta parte integrante dell’identità di Abbiategrasso, scolpita nel Dna della comunità tra storia, radici e proiezione verso il futuro. Il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento all’assessore Valter Bertani per la straordinaria dedizione dimostrata nel tempo, affrontando periodi complessi e risorse risicate sempre con passione, estendendo la sua gratitudine agli uffici comunali, a tutti coloro che hanno garantito la riuscita della kermesse, al Parco del Ticino per il sostegno fondamentale, alle tante associazioni locali per la collaborazione e alla partecipata Amaga per il supporto ormai imprescindibile.

In conclusione, Nai ha rivolto ai presenti e ai visitatori l’invito a vivere con calma la Fiera passeggiando tra gli stand per ascoltare le storie dei produttori e apprezzare i prodotti della terra, suggerendo inoltre di visitare lo splendido centro storico e la mostra “Bellezza oltre i limiti”, allestita nei sotterranei del Castello dalla Pro Loco insieme al terzo settore, portatrice di un profondo messaggio di empatia e inclusione.

Un comparto fondamentale

Tra i presenti anche l’onorevole Umberto Marna, sempre attento al territorio e al comportato agricolo vero motore della Lombardia

“Ho partecipato all’inaugurazione della 543ª edizione della Fiera regionale agricola di Abbiategrasso, uno degli appuntamenti più importanti per valorizzare la storia, le tradizioni e il futuro dell’agricoltura del nostro territorio. Un’occasione per ribadire quanto il lavoro degli agricoltori e degli allevatori sia fondamentale per la nostra economia, per la tutela del territorio e per la qualità delle produzioni italiane. Nel corso della manifestazione ho visitato gli stand delle principali organizzazioni agricole, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, incontrando operatori e rappresentanti del settore e confrontandomi con loro sulle sfide e sulle opportunità che attendono le nostre imprese. Il sostegno all’agricoltura è una priorità. Il Governo Meloni, con il ministro Francesco Lollobrigida, sta lavorando per rafforzare le filiere, sostenere le aziende, valorizzare il Made in Italy e garantire maggiore competitività ai nostri produttori. Dobbiamo continuare a investire su innovazione, giovani e sovranità alimentare, riconoscendo il giusto valore a chi ogni giorno lavora la terra e contribuisce alla ricchezza della nostra Nazione” ha rimarcato l’onorevole di Fdi.

Le istituzioni presenti hanno rimarcato la volontà di difendere e di promuovere il made in Italy, fiore all’occhiello della nostra produzione.

Equilibrium

Al padiglione Fiera era visitabile anche l’esclusiva mostra “Equilibrium: la riserva Ticino Val Grande Verbano, una bilancia tra uomo e natura” dell’artista Claudio Ballestracci. Finanziata, dalla Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia, questa mostra, inaugurata la scorsa primavera, è nata proprio con l’intenzione di portarla in tutta la Riserva, perché con essa sia raccontato e reso visibile il delicato concetto di equilibrio tra uomo e ambiente, elemento fondante del nostro riconoscimento Unesco.