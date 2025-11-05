Venerdì 7 novembre 2025, il “Comitato per la pace” di Parabiago ha indetto una “Fiaccolata per la pace” che sfilerà lungo le vie cittadine.

Una fiaccolata per la pace per dire stop alle guerre

“Perchè manifestare per la pace? Perchè mai come oggi il Mondo corre il rischio di una terza guerra mondiale, la ripresa della corsa alle armi mette in pericolo l’esistenza dell’umanità stessa – hanno affermato i componenti del comitato – Manifestare per sensibilizzare i governi su questo rischio e per dimostrare che la popolazione tutta ne ha abbastanza di guerre, di genocidi, di violenza. Manifestare per il diritto di ogni popolo all’autodeterminazione. Manifestare per la pace per una vita migliore per noi, i nostri figli e le generazioni che verranno”.

Il “Comitato per la PACE” di Parabiago è composto dai rappresentanti delle seguenti Associazioni cittadine: ANPI, Legambiente, Mondi Migranti, CGIL e Gruppo Salute Parabiago e è aperto a qualunque altra associazione cittadina che intenda partecipare.

Appuntamento alle 20 in piazza della Vittoria con partenza alle 20.30 e arrivo in piazza Maggiolini.