Una festa di ringraziamento per il parroco e le suore che salutano la comunità

Castano Primo ha salutato l’ormai ex parroco don Piero Visconti e le suore Maria, Gabriella e Anna con una grande festa, quella andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 20 settembre, nei luoghi religiosi e nelle vie del paese. Un evento che è servito a ringraziarli per il ministero e la presenza svolti per la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, che comprende anche Buscate.
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Tutti i protagonisti della cerimonia
Lasceranno la Comunità per intraprende nuove esperienze continuando le loro missioni in altre realtà. E così ieri in moltissimi hanno voluto esprimere loro il proprio ringraziamento. Alla festa, dunque, erano presenti coloro che gravitano attorno alla comunità pastorale di Castano e Buscate, i bambini e i ragazzi degli oratori dei due comuni, le bande dei due comuni, le corali delle tre parrocchie, la scuola materna di Castano e quella di Buscate, le associazioni sportive (Virtus MdP di Castano e Volley Don Bosco di Buscate), il gruppo scout Agesci Castano Primo 1, Protezione Civile, Amministrazioni comunali, e il pomeriggio anche rappresentanti della comunità pakistana.
Ecco come si è svolta la giornata di ringraziamento
Prima la festa e poi la processione con le suore dalla scuola materna alla chiesa accompagnati dalle due bande riunite, quindi la tappa in oratorio dove si è svolto l’aperipranzo. La messa si è contraddistinta per una serie di messaggi che sono stati rivolti al prevosto e alle sorelle. Nel pomeriggio c’è stato il momento di festa insieme alla proiezione di video e foto, culminati con la proposta di giochi, letture e distribuzione di doni.
Il commento dell’Amministrazione
“Un momento dal profondo ed enorme significato. Un appuntamento in cui si sono mischiati ricordi ed emozioni. Tutti insieme abbiamo voluto ringraziarli per il bellissimo percorso fatto gli uni affianco agli altri e per il grande insegnamento che ci hanno lasciato. Castano è stata, è e per sempre sarà la vostra casa. Noi vi porteremo sempre nei nostri cuori”, il commento rilasciato dall’Amministrazione comunale al termine della giornata.