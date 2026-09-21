Una festa di ringraziamento per il parroco e le suore che salutano la comunità

Castano Primo ha salutato l'ormai ex parroco don Piero Visconti e le suore Maria, Gabriella e Anna con una grande festa, quella andata in scena nella mattinata di ieri nei luoghi religiosi e nelle vie del paese

Castano Primo ha salutato l’ormai ex parroco don Piero Visconti e le suore Maria, Gabriella e Anna con una grande festa, quella andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 20 settembre, nei luoghi religiosi e nelle vie del paese. Un evento che è servito a ringraziarli per il ministero e la presenza svolti per la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, che comprende anche Buscate.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Tutti i protagonisti della cerimonia

Lasceranno la Comunità per intraprende nuove esperienze continuando le loro missioni in altre realtà. E così ieri in moltissimi hanno voluto esprimere loro il proprio ringraziamento. Alla festa, dunque, erano presenti coloro che gravitano attorno alla comunità pastorale di Castano e Buscate, i bambini e i ragazzi degli oratori dei due comuni, le bande dei due comuni, le corali delle tre parrocchie, la scuola materna di Castano e quella di Buscate, le associazioni sportive (Virtus MdP di Castano e Volley Don Bosco di Buscate), il gruppo scout Agesci Castano Primo 1, Protezione Civile, Amministrazioni comunali, e il pomeriggio anche rappresentanti della comunità pakistana.

Ecco come si è svolta la giornata di ringraziamento

Prima la festa e poi la processione con le suore dalla scuola materna alla chiesa accompagnati dalle due bande riunite, quindi la tappa in oratorio dove si è svolto l’aperipranzo. La messa si è contraddistinta per una serie di messaggi che sono stati rivolti al prevosto e alle sorelle. Nel pomeriggio c’è stato il momento di festa insieme alla proiezione di video e foto, culminati con la proposta di giochi, letture e distribuzione di doni.

Il commento dell’Amministrazione