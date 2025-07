Una delegazione in visita alla Festa del Bue a Ellwangen

Gemellaggio

Un fine settimana per condividere le usanze dei gemelli tedeschi

Dopo i gemelli francesi di Langres , lo scorso fine settimana tappa in Germania. Un legame forte e significativo, mantenuto nel tempo grazie alla partecipazione alla vita delle rispettive comunità: è quello tra Abbiategrasso ed Ellwangen, città tedesca dove una delegazione di 16 persone, capitanata dall’assessore Valter Bertani e dalla collega di giunta Marina Baietta, lo scorso weekend ha preso parte alla tradizionale Festa del Bue (Ochsenfest).

Un lungo viaggio, 9 ore, ripagate dall’ospitalità dei gemellati che hanno riservato ai nostri un’accoglienza eccezionale.

Promozione dei nostri prodotti

Il sabato mattina – come di consueto – gli abbiatensi hanno partecipato attivamente al mercatino locale allestito appositamente per la festa, portando alcune specialità delle nostre zone come il gorgonzola prodotto dal Caseificio Arioli e il grana padano di Rognoni Formaggi, riscuotendo un gran successo.

Nel tardo pomeriggio, il cuore della festa si è spostato al Castello : qui la tradizione vuole che gli ospiti d’onore siano invitati a tagliare il Bue. In questo caso, l’onore è stato riservato all’assessore Marina Baietta, che, oltretutto, compiva gli anni! Baietta, visibilmente emozionata, è stata quindi invitata dal sindaco a procedere al taglio, salutata festosamente da tutta la cittadinanza accorsa per il grande evento.

Una pioggia battente ha in parte condizionato il prosieguo della manifestazione, che però è riuscita comunque nell’obiettivo di coinvolgere gioiosamente la nostra delegazione