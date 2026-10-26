Una conferenza per parlare di prevenzione oncologica con medici e ricercatori

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La prevenzione oncologica torna al centro dell’attenzione a Busto Garolfo con una serata dedicata all’informazione e alla salute.

Medici e ricercatori per la prevenzione oncologica

Giovedì 29 ottobre, alle 21, nella Sala Don Besana di via Manzoni 50, si terrà la conferenza conclusiva delle attività di «Ottobre non solo rosa», la campagna promossa da Ccr Insieme Ets, mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che quest’anno ha ampliato il proprio impegno nella prevenzione dei tumori, coinvolgendo donne e uomini. All’incontro interverranno tre esponenti del mondo medico e della ricerca scientifica. Camillo Leonardo Bertoglio è direttore della Struttura complessa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero unico di Magenta e Abbiategrasso dell’Asst Ovest Milanese. Sandro Sandri è direttore emerito delle Unità operative complesse di Urologia degli ospedali di Magenta e Legnano e presidente emerito della Società italiana di Urodinamica. Sarà presente anche Delia Mezzanzanica, volontaria Airc e ricercatrice della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, spiega:

«La conferenza sarà anche un’opportunità per rafforzare il dialogo tra specialisti e cittadini, favorendo una maggiore conoscenza dei comportamenti e dei controlli utili a prendersi cura della propria salute».

Una campagna aperta anche agli uomini

«Ottobre non solo rosa» rappresenta l’evoluzione della tradizionale campagna «Ottobre in Rosa», diventata negli anni un punto di riferimento sul territorio per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno. Quest’anno il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione, includendo altre patologie oncologiche e coinvolgendo più direttamente anche la popolazione maschile. Il cambiamento non riguarda soltanto il nome, ma esprime la volontà di promuovere una cultura della prevenzione che superi le distinzioni di genere e diventi un’abitudine condivisa. Il rosa resta un simbolo importante della lotta contro il tumore al seno, affiancato da una visione più ampia, che mette al centro la salute di ogni persona.

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, spiega:

«La conferenza del 29 ottobre sarà un momento significativo per ribadire il messaggio che accompagna l’intera campagna: la prevenzione non deve essere considerata soltanto una risposta alla malattia, ma un investimento sulla qualità della vita e sul benessere futuro. Un messaggio rivolto a tutti, senza distinzioni di età o di genere, che mette al centro la responsabilità individuale e il valore della solidarietà».

Diciannove appuntamenti fino al 25 novembre

La campagna «Ottobre non solo rosa» comprende 19 appuntamenti, dal 25 settembre al 25 novembre, e coinvolge diversi comuni del territorio attraverso una rete di collaborazione tra medici, associazioni, volontari e istituzioni. Il programma prevede attività gratuite di prevenzione, momenti di sensibilizzazione e occasioni di incontro, con un’attenzione che si estende dalla salute del seno a quella della cute e del colon retto.

Scazzosi spiega:

«Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che la prevenzione debba essere sempre più accessibile, vicina alle persone e integrata nella vita quotidiana. È questa la filosofia che guida l’impegno di Ccr Insieme Ets e della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, impegnate a costruire una rete territoriale capace di trasformare la sensibilizzazione in opportunità concrete di tutela della salute».

Ceriotti vuole «ringraziare personalmente tutti coloro che collaborano con noi: Fondazione Airc, Salute Donna, Lilt, Valbossa in Rosa e Croce Rossa Italiana, realtà che condividono l’obiettivo di diffondere informazioni corrette e incoraggiare una maggiore attenzione alla diagnosi precoce».

La conferenza conclude le attività di ottobre, ma la campagna proseguirà anche a novembre. Per informazioni è possibile contattare Ccr Insieme Ets al 331.7511341 oppure consultare il sito www.ccrinsiemeets.it.