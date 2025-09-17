In occasione del Mese Mondiale Alzheimer, il mondo della ricerca e quello dell’assistenza si incontrano per parlare di cura, prevenzione e assistenza

Appuntamento giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 16 in Sala Conferenze Istituto C. Golgi ad Abbiategrasso per una conferenza dedicata ala cura e alla prevenzione della demenza.

Una conferenza per parlare di demenza e prevenzione

In occasione del Mese Mondiale Alzheimer, il mondo della ricerca e quello dell’assistenza si incontrano per parlare di cura, prevenzione e assistenza per le persone con demenza e i loro familiari.

Sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza i nuovi servizi attivati nel territorio abbiatense

nell’ambito del progetto “Fare rete per la persona con demenza nell’abbiatense – ReteDem.Ab”, finanziato da Fondazione Cariplo.

La partecipazione è libera, per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seguente link