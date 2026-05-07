Una collaborazione a “prova” di tempo

Il Lions Club Legnano Castello le Robinie, sotto la Presidenza di Alberto Romanò, ha incontrato Francesco Tiso e Giulia M. Leone, della Associazione Malaika Children’s Friends che accoglie bambini soli e in difficoltà ad Arusha, in Tanzania; bambini abbandonati, orfani, o che vivono in condizioni di disagio familiare. “Per questo – dicono Francesco e Giulia – ci chiamiamo Malaika, “ANGELO” in lingua swahili.

La sinergia

A loro e alla Associazione da loro sostenuta il Lions Club Legnano Castello le Robinie è legato da una collaborazione di oltre dodici anni e come tutte le collaborazioni che hanno a cuore il bene delle persone, specialmente quelle più fragili ed indifese, non risente del passare del tempo ma anzi col passare del tempo trova nuove forme e modalità per concretizzare e rendere possibile questo “bene”.

La prima collaborazione concreta risale al lontano 2015 quando il Club, su proposta del Socio Veniero Gambaro, decise di donare a Malaika un “pulmino” per accompagnare i bambini nelle scuole del territorio; territorio che non era servito da infrastrutture o servizi. E’ stato organizzato un Torneo di Golf Solidale e condiviso il “service” fra i due Presidente di allora – Rotondi M. Marco e Pagani Massimo, e così si è riusciti a donare a Malaika questo mezzo importantissimo di trasporto.

Da allora questa collaborazione non si è più interrotta.

Con il secondo torneo di Solidale di Golf nel 2016 è stato avviato il sostegno a Hellen, una delle ragazze accolte nella “casa” garantendo finanziariamente il suo percorso di studi. La borsa di studio a Hellen le ha permesso di frequentare la scuola primaria e prendere il diploma. Hellen oggi frequenta il terzo anno del corso universitario in infermieristica e tra pochi mesi conseguirà il titolo.

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Nel 2018 il Club ha partecipato alla realizzazione di un laboratorio per la fabbricazione di candele da vendere ai numerosi resort della zona. L’obiettivo dei Responsabili di Malaika è di aiutare l’Associazione ad essere sempre più autonoma “finanziariamente” e allo stesso tempo

responsabilizzare e rendere indipendenti i “ragazzi” più grandi presenti nella casa-famiglia.

I ragazzi più grandi, infatti, iniziano a vivere fuori da Malaika ma con uno stretto rapporto con i responsabili; vengono aiutati a sostenere il costo di alloggi in affitti nei quali vivere in piccoli gruppi e viene assicurato loro un contributo per il vitto e per le piccole spese.

La collaborazione con il Club è poi proseguita sostenendo negli studi un bambino e una bambina: Fadhili arrivato alla casa-famiglia di Malaika molto piccolo, insieme alla sorellina Lisa. Fadhili grazie alla borsa di studio dei Lions Club Legnano Castello Le Robinie, nel 2024 ha avviato i suoi studi per diventare assistente sociale; Zulfa ha vissuto a Malaika per oltre dieci anni, ma grazie al progetto “Outreach” è stato possibile rintracciare la sua famiglia di origine e reinserirla. Zulfa con la borsa di studio del Club ha potuto specializzarsi attraverso un corso di segretaria della durata di un anno, e avviare così la sua vita indipendente.

Il futuro

Nei prossimi anni l’impegno di Malaika sarà ancora più sfidante perché alla cura dei bambini e dei ragazzi presenti nella casa-famiglia, si affiancherà la necessità di procedere ad interventi di ristrutturazione delle diverse strutture, ormai non più procrastinabili.

In questa nuova sfida Malaika potrà contare sul sostegno e sulla collaborazione del Lions Club Legnano Castello le Robinie che si è concretizzato nella consegna di un contributo economico da parte del Presidente Alberto Romanò di 2.000 euro quale gesto

concreto della nostra vicinanza, del nostro sostegno, della nostra amicizia ma soprattutto quale segno di ringraziamento per quello che Francesco e Giulia ed i loro collaboratori stanno facendo nei confronti di questi bambini.