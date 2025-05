Una città più pulita è più bella

Una domenica mattina all’insegna della cura dell’ambiente è stata quella che ieri, 18 maggio 2025, ha proposto il comune di Abbiategrasso. La mattinata, infatti, ha visto come protagonista la “Giornata del Verde Pulito”, iniziativa giunta ormai alla sua 32esima edizione, a livello regionale, e frutto della collaborazione fra più realtà del territorio, dalla Cappelletta, ad Amaga a Bennati.

Circa trenta cittadini, tra cui un gruppo di boy scout e i volontari dell’associazione Abbiateinbici, si sono ritrovati alle 08.30 alla Cappelletta di Via Stignani per la registrazione e la divisione in due macro-squadre: una destinata al centro di Abbiategrasso, l’altra a tutta l’area a sud della città. Un evento di grande impatto sociale e ambientale

Raccolti 400 chilogrammi di rifiuti

Un evento con l’obiettivo di rendere la città più accogliente e pulita, indubbiamente raggiunto grazie alla raccolta di ben 400 chili di rifiuti. Al termine, ritorno alla Cappelletta per una spaghettata.

Grazie all'impegno e alla dedizione dei partecipanti, la città è stata resa più pulita e quindi bella , dimostrando lo spirito comunitario e il desiderio di prendersi cura dell’ambiente per una comunità sempre più sostenibile.

Alla mattinata hanno partecipato, oltre all'assessore all'Ecologia Valter Bertani anche il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene e l’assessore Marina Baietta :