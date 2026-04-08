Una città è, prima di tutto, un libro aperto

La lista civica di minoranza in Consiglio comunale La Città fa il punto della situazione di come si vive ad Abbiategrasso :

“Non un semplice elenco di fatti, ma il luogo in cui una comunità si riconosce, si protegge, si prende cura di sé. Ogni giorno aggiunge righe nuove: alcune luminose, altre più dure, tutte scritte con l’inchiostro delle scelte pubbliche. La politica, quando è fedele al proprio compito nasce qui: nella capacità di leggere questo libro senza distogliere lo sguardo, di assumersi la responsabilità delle sue pagine, di non lasciare che la realtà venga attenuata da narrazioni rassicuranti. “ si legge in una nota.

Quando la sicurezza vacilla, vacilla la fiducia

Le pagine di questi ultimi giorni consegnano diversi episodi spiacevoli che si sono verificati in città: risse in strada, scippi, atti di vandalismo. Sono fatti che inquietano e che interrogano tutti noi, e la nostra vicinanza va anche alle persone colpite da questi episodi, che hanno visto violata la loro quotidianità.

“Ma ciò che preoccupa ancor di più è quanto accaduto in un luogo che, per la nostra comunità, è da sempre spazio di accoglienza e di servizio, come il Circolo Acli della città. A loro, e a tutte le persone coinvolte, va la nostra vicinanza sincera – sottolineano – Nelle scorse settimane altri due altri episodi che non possono essere minimizzati. Il lancio di sassi sulle auto in transito, un gesto che mette a rischio vite umane e rappresenta una linea scura che attraversa la città e interroga la responsabilità pubblica. Così come l’atto vandalico in biblioteca, luogo che custodisce cultura, studio, possibilità. Quando vengono colpiti la sicurezza delle persone e i luoghi della cultura, non siamo davanti a fatti isolati: siamo davanti a un nodo essenziale della vita civica”.

La sicurezza è la prima riga di ogni patto sociale. È ciò che permette a ciascuno di muoversi senza paura, di sentirsi parte di una comunità coesa. Quando la sicurezza vacilla, vacilla la fiducia reciproca.

Rinascita civile