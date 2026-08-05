Una ciclabile rimessa a nuovo e le novità sulla segnaletica: terminati i lavori in via Tramontana

"Ora serve la giusta mentalità da parte di automobilisti e ciclisti nel percorrerla", ha affermato il sindaco Giola, autore di un sopralluogo

Terminati i lavori in Via Viazzola di Tramontana a Casorezzo. Un’arteria molto trafficata, che comprende la pista ciclabile, ora rinnovata, e che conduce alla confinante Busto Garolfo.

“L’opera completata servirà a mettere in sicurezza via Tramontana”

A effettuare il sopralluogo nell’arteria finita al centro dei lavori, è stato in questi giorni il sindaco Rosella Giola, che ha annunciato il completamento dei cantieri:

«La strada è stata finalmente riaperta. Abbiamo lavorato al meglio per rimettere questa arteria in sicurezza. Abbiamo segregato l’area ciclo-pedonale, che ora è al sicuro. Abbiamo introdotto la nuova cartellonistica. Ovviamente possono passare le auto. La nostra Polizia Locale farà di tutto per sorvegliare la situazione viabilistica. Stiamo cercando di attuare una zona che sia video-sorvegliata».

“I lavori frutto dell’ascolto delle istanze dei residenti”, ha spiegato il sindaco

I lavori, ha sottolineato Giola, “sono stati eseguiti in accordo con i residenti. E abbiamo accettato le loro richieste che ci sembravano opportune e importanti. Speriamo ci sia il giusto modo di percorrere le strada. Di farlo con la giusta mentalità”.

Pronto un lavoro di monitoraggio del traffico e del rispetto del Codice della Strada

Lo stesso ha poi concluso dicendo: “Sarà nostra cura monitorare il traffico specie dopo aver ultimato questi interventi. Ma intanto serve la collaborazione di tutti“.