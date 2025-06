Una cerimonia in memoria dei Caduti: l'Anc alle prese con le celebrazioni

Domenica a Canegrate si è svolta una cerimonia speciale per celebrare il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un momento importante per ricordare il ruolo fondamentale che questa Istituzione svolge nella tutela della sicurezza e della legalità nel nostro Paese.

La messa officiata da don Marcello Barlassina in memoria dei caduti

Una messa è stata officiata dal parroco don Marcello Barlassina nella chiesa parrocchiale “ S.Maria Assunta” in memoria di tutti i caduti e associati defunti con particolare pensiero per i Carabinieri caduti in servizio o a causa di esso".

I protagonisti della cerimonia

Il V.Brig. Antonio Ciaralli, tenore, ha cantato “l’Ave Maria” mentre il Luogotenente c.s. Francesco Munafò, comandante della Stazione Carabinieri di Parabiago, ha recitato la preghiera del Carabiniere. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Matteo Modica e l’assessore Sara Lurago del comune di Canegrate, l’assessore Mario Almici del comune di Parabiago, ufficiali e agenti della Polizia Locale e il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Nerviano Paolo Burin.

Il "grazie" ai partecipanti

"Un sentimento di ringraziamento del presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “V.Brig. Salvo d’Acquisto” di Parabiago Luogotenente Giuseppe Cav. Sansone a tutti coloro che hanno partecipato alla significativa cerimonia".

Il pranzo sociale ha scandito il prosieguo della festa

La giornata festiva si è conclusa con un pranzo sociale presso il ristorante “Piatto d’Oro” di Furato di Inveruno, momento di aggregazione durante il quale è stato consegnato alle gentili signore un piccolo presente floreale.