Sabato 22 novembre il Lions Club Magenta, con la collaborazione attiva dell’associazione Amici Fiamme Gialle per la solidarietà e sotto il patrocinio del Comune di Magenta, ha realizzato una cena benefica di raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un ecografo destinato al reparto di pediatria dell’ospedale Fornaroli di Magenta.

Una cena speciale dei Lions per aiutare l’ospedale Fornaroli

La cena, organizzata nella splendida cornice della Cascina Pietrasanta, al lume di 300 candele, ha visto presenti più di 130 partecipanti, a partire dal primario del reparto di pediatria, Dottor Stefano Fiocchi, le autorità locali, il senatore Massimo Garavaglia, il Vice Presidente di AFIGI, Giuseppe Sottilotta e le rappresentanze di numerose associazioni, a partire da Aicit, portatore della richiesta di contributo.

Durante la serata, allietata dalla band dei sindaci ”Gente in Comune”, gli ospiti hanno ricevuto i saluti e ringraziamenti della neo Presidente Roberta Pirro Cinque, del Vice Presidente Internazionale Mark S. Lyon, in collegamento insieme alla Presidente del Consiglio dei Governatori Rossella Vitali ,del Senatore Garavaglia, protagonista anche di un’esibizione musicale e soprattutto del Dottor Fiocchi, che ha dipinto con parole accorate e puntuali le dinamiche, gli sforzi e le necessità del suo reparto.

Raggiunti gli obiettivi prefissati

Al termine dell’evento la Presidente ha annunciato di avere raggiunto l’obiettivo che era stato prefissato, attraverso i proventi delle donazioni liberali e il prezioso contributo economico di AFIGI raccolto con una pesca di beneficenza nel corso della serata, chiudendo così l’anno con un servizio raggiunto e l’annuncio di molte nuove attività in programmazione per l’anno a venire.

Si rinnova così l’impegno del prestigioso club internazionale a favore del nostro territorio e a sostegno di altri enti e associazioni che già hanno segnalato esigenze di vario ordine.