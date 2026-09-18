Una cena in strada per dare nuova vita al bene confiscato

Una cena in strada per stare insieme, ma soprattutto per sostenere un progetto concreto di solidarietà e legalità. È la «Cena in strada solidale» organizzata per sabato 26 settembre a Bareggio.

A Bareggio una cena in strada solidale

L’appuntamento è per le 20 in via Aosta, all’angolo con via Torino. A promuovere la serata, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fata Ets (realtà impegnata nell’accoglienza e nel sostegno di bambini e adolescenti in difficoltà), sono le associazioni La Corte e Bareggio Pulita, con il patrocinio del Comune La partecipazione alla cena contribuirà infatti a dare nuova vita a un bene confiscato alla criminalità organizzata, situato proprio in via Aosta, trasformandolo in un luogo sicuro e accogliente destinato ai più giovani.

Per dare una casa a bambini e ragazzi in difficoltà

Un’iniziativa che mette quindi insieme convivialità e impegno civico, con una cena organizzata direttamente lungo la strada e la possibilità per i cittadini di contribuire a un intervento dal forte valore sociale. Il progetto punta a restituire alla comunità uno spazio sottratto alla criminalità, facendone un punto di riferimento per bambini e ragazzi che si trovano in una situazione di difficoltà.

Le prenotazioni chiudono martedì 22 settembre

Per partecipare è necessario prenotarsi entro martedì 22 settembre, contattando il numero whatsapp 388.1279254.

Nella foto di copertina: la villa di via Aosta confiscata alla criminalità organizzata