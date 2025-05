Una cena di beneficenza con il Lions club Parabiago host

Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale cena di beneficenza organizzata dal Lions Club Parabiago Host, in collaborazione con la scuola professionale di ristorazione della Fondazione Clerici.

Dalla cena alla mini-lotteria all'arte, la cena è stata un'occasione per stare insieme ripercorrendo i risultati messi a segno nell'ultimo anno

I numerosi partecipanti hanno apprezzato la qualità del cibo e condiviso una serata all'insegna della solidarietà durante la quale sono state ricordate le attività di service dell'annata 2024 -2025 con le varie iniziative per la cooperativa Cofol. I soci del Club, come sempre, hanno avuto il piacere di effettuare il servizio ai tavoli e quello di organizzare una riuscitissima mini-lotteria durante la quale sono stati distribuiti molti premi tra i quali un'opera del pittore Malchiodi, sempre molto generoso nel contributo per la raccolta fondi.

L'impegno dell'associazione in favore del territorio e delle famiglie in difficoltà

Il Lions Club Parabiago Host continua, inoltre, l'impegno per il sostegno del progetto Fondo Prossimità Famiglia, una iniziativa che ha scelto di accompagnare dal 2023, anno della costituzione, per il suo valore umano e sociale. Un progetto che mette al centro le persone, le famiglie in difficoltà, la solidarietà concreta e quotidiana. E questo non può che rispecchiare in pieno i valori del Lions: il servizio, la responsabilità civica e il sostegno alle comunità locali.

L'intervento del prevosto don Maurilio Frigerio

È intervenuto nella serata don Maurilio Frigerio, prevosto di Parabiago, che con la sua dedizione, la sua capacità di ascolto e la sua instancabile operosità ha ispirato a proseguire lungo questo cammino il Lions Club Parabiago Host, che ha scelto di raccogliere contributi per il progetto Fondo Prossimità Famiglia. Il presidente e i soci del Club hanno consegnato un assegno di 2mila euro quale contributo concreto alla continuazione del progetto.