Una Cena della speranza per parlare di prevenzione oncologica

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Una serata all’insegna della solidarietà, ma soprattutto un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.

Cena della speranza al Salice

È questo l’obiettivo della Cena della speranza, organizzata da Asled, l’Associazione senegalese di Legnano e dintorni, in programma sabato 14 novembre 2026 a Legnano. L’iniziativa, dal titolo «Insieme per la prevenzione e la salute», si svolgerà al Centro civico Pertini – Il Salice, in via dei Salici, angolo via delle Rose, con inizio alle 19.

L’intervento dell’oncologo Sergio Fava

La serata vedrà la partecipazione del dottor Sergio Fava, oncologo, che offrirà un contributo di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. Primo direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia dell’Asst Ovest Milanese, Fava ha iniziato a lavorare all’ospedale cittadino nel 1982 ed è andato in pensione nel 2022. Al Salice sarà protagonista di un momento di informazione e confronto per richiamare l’attenzione su un tema che riguarda la salute di tutti. «Insieme possiamo fare la differenza» è il messaggio scelto dagli organizzatori, che attraverso la cena vogliono unire solidarietà e attenzione alla salute.

Informazioni e prenotazioni

Chi volesse partecipare alla Cena della speranza può chiedere informazioni e prenotare ai numeri 388.8335671, 329.315 3081 e 328.747 8734.