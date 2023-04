Una camminata per la salute. L’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale (Alice Legnano odv) e Amici del Cuore Altomilanese odv organizzano a Cuggiono, domenica 2 aprile 2023, una marcia non competitiva, dedicata a Carla Barlocco in Calloni, a sostegno dei corretti stili di vita.

"Una camminata per la vita" contro l'ictus celebrale

Il ritrovo è alle 9.30 al Canoa Club di Castelletto di Cuggiono, con partenza alle 10.30 della camminata di 4 km nel Parco del Ticino, e arrivo alle 12 sempre al Canoa Club. Alice Legnano odv opera nel territorio dell’Asst Ovest Milanese, nei quattro ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono; è composta da circa trenta volontari, persone colpite da ictus e/o loro famigliari.

«Il nostro intervento avviene nelle tre fasi dell’ictus – ha spiegato il presidente Giacomo Falzi – Nel pre organizziamo serate di educazione e formazione sul rischio; nella fase acuta i volontari affiancano i pazienti e loro parenti in ospedale; nel post si organizzano incontri famiglia ictus per fare rete».

Amici del Cuore Altomilanese odv promuove eventi sportivi, culturali e di divulgazione scientifica con gli ospedali di Legnano e Cuggiono.