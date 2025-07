Una borsa di studio in memoria di Arianna Cavicchioli

INIZIATIVE

Patrizia, sorella dell’ex sindaco ha consegnato ai responsabili dell’istituto Puecher la somma di 3mila euro

Durante la sfilata di moda dell’Istituto Puecher-Olivetti, apprezzata dal pubblico per la creatività e la cura con cui gli studenti hanno realizzato abiti e allestimenti, si è svolto un momento particolarmente commovente dedicato ad Arianna Cavicchioli, ex sindaco di Rho, prematuramente scomparsa, profondamente amata dalla sua comunità e da sempre vicina al mondo della scuola, della sanità e della solidarietà.

Sul palco la sorella Patrizia, che ha raccontato il significato di un progetto nato dal dolore, ma rivolto al futuro

A salire sul palco è stata la sorella Patrizia, che ha raccontato il significato di un progetto nato dal dolore, ma rivolto al futuro: la borsa di studio «Arianna Cavicchioli», istituita con deliberazione del Consiglio d’Istituto per sostenere una o due studentesse dell’indirizzo «Servizi per la sanità e l’assistenza sociale» che, al termine dell’anno scolastico 2024-2025, intendano proseguire gli studi in ambito sanitario, educativo o dell’assistenza sociale.

La prima donazione per finanziare la borsa, pari a 3mila euro è frutto della cena solidale organizzata il 16 maggio 2024 dalla famiglia Cavicchioli insieme a un gruppo di sostenitori. L’importo è già stato versato alla scuola, che definirà in accordo con la famiglia e sotto la guida del dirigente scolastico criteri e modalità di assegnazione. Un gesto concreto e generoso per accompagnare il percorso di giovani donne, nel nome di chi ha fatto dell’impegno civico e del servizio alla comunità una vocazione profonda. L’intervento sul palco ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata, accolto con grande partecipazione ed emozione dal pubblico.

Il prossimo appuntamento sarà la cena di beneficenza del 6 novembre, durante la quale si terrà anche una lotteria solidale a sostegno della borsa. Un’occasione per ritrovarsi, ricordare Arianna e continuare a investire nel futuro delle nuove generazioni.