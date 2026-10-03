Un weekend ricco di iniziative nel centro cittadino

Diverse iniziative animeranno il centro cittadino di Corbetta questo weekend.

La 50esima Mostra Concorso delle Vetrine

Si partirà oggi, sabato 3 ottobre, con la 50esima edizione della Mostra Concorso delle Vetrine: per celebrare questo importante anniversario sono previste musica, intrattenimenti, degustazioni e tante iniziative. In particolare dalle 20.30 nelle vie del centro cittadino ci saranno vetrine in festa e banda in musica, mentre dalle 20.30 in piazza del Popolo saranno allestiti il Dj set e il mercatino degli hobbisti. Dalle 21 è in programma anche la «Passeggiata del gusto»: un percorso tra le vie del centro con tante degustazioni gratuite, in collaborazione con la Pro Loco e col contributo dell’Amministrazione comunale: pane e salame in via Brera 26, risotto in piazza del Popolo 22, trippa in corso Garibaldi 46 (disponibile dalle 21.45), panettone in corso Garibaldi 11, pizza in via Mazzini 3, sangria in piazza Primo Maggio.

La «Festa d’Autunno» e la decima edizione di «Scienza in Piazza»

Si proseguirà domani, domenica 4 ottobre, con la «Festa d’Autunno»: dalle 8 alle 20 bancarelle e colori d’autunno accoglieranno i visitatori in piazza del Popolo e in via San Vittore. Una giornata da vivere tra passeggiate, shopping e atmosfera autunnale, in collaborazione con gli Ambulanti del Lago Maggiore. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

Sempre domenica tornerà anche la manifestazione «Scienza in Piazza», arrivata alla decima edizione. A partire dalle 14.30 piazza del Popolo si trasformerà in un luogo d’incontro, scoperta e divulgazione scientifica per tutti. Anche in questo caso se il meteo fosse sfavorevole l’iniziativa sarà annullata.