Un weekend degli sportivi, tutto pronto a Vittuone per il “Back to sport 2026”

L'appuntamento promosso dall'Amministrazione comunale è atteso al parco Lincoln tra sabato 12 e domenica 13 settembre

Il Parco Lincoln si prepara a trasformarsi in una vera e propria cittadella dello sport a cielo aperto.

Sabato 12 e domenica 13 settembre l’Amministrazione Comunale di Vittuone, in stretta sinergia con le numerose associazioni sportive del territorio, promuove l’evento “Back to Sport 2026 – Il weekend degli sportivi”, una due giorni ricca di attività, prove pratiche, incontri formativi e momenti di socialità aperta a tutta la cittadinanza.

Obiettivi dell’evento

La manifestazione punta a valorizzare il ricco tessuto associativo locale e a offrire a bambini, giovani, adulti e famiglie l’opportunità di sperimentare discipline diverse, riallacciare i legami di comunità dopo la pausa estiva e riscoprire il benessere dell’attività all’aria aperta.

Il Sindaco Elena Comerio sottolinea l’importanza civica dell’iniziativa:

«Con grande entusiasmo apriamo le porte a questo fine settimana interamente dedicato alla passione sportiva e alla condivisione. “Back to Sport” rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’occasione in cui il Parco Lincoln torna a vivere come spazio di incontro, crescita e salute. Ringrazio di cuore tutte le realtà associative che con generosità e dedizione hanno collaborato per rendere possibile questa manifestazione, dimostrando ancora una volta quanto Vittuone sappia fare squadra per il bene comune».

Sport come inclusione e formazione

A farle eco è l’Assessore allo Sport Christian Colombo, che evidenzia il valore formativo e inclusivo delle iniziative in calendario:

«Lo sport è salute, disciplina, ma soprattutto strumento di inclusione e coesione sociale. Il programma di quest’anno è stato pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, dai più piccoli a chi desidera semplicemente rimettersi in gioco. Accanto alle discipline più diffuse e alle dimostrazioni pratiche, abbiamo voluto inserire spazi di approfondimento dedicati allo sport oltre la competizione e all’inclusione, oltre a momenti di pubblica utilità come i corsi di disostruzione pediatrica. Vogliamo che la nostra città sia sempre più viva, dinamica e vicina ai bisogni dei suoi cittadini».

Partecipazione e informazioni

La partecipazione a tutte le attività è libera e aperta al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Vittuone.