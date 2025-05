Un weekend all'insegna della condivisione con la prima «Giornata dell’amicizia»

Socializzazione, condivisione, sostegno e aiuto sono stati i temi che hanno fatto da filo conduttore, nel weekend a Vanzaghello, della prima edizione della «Giornata dell’amicizia» organizzata dal gruppo giovani della Pro Loco, «The Youth Club», in collaborazione con gli «Amici della Panchina di Giò», associazione che promuove il valore dell'amicizia e sostiene persone, famiglie e soprattutto ragazzi che vivono una situazione di solitudine, emarginazione, depressione, inadeguatezza, suicidio e fenomeni di bullismo.

L'incontro di sabato pomeriggio

Si è cominciato sabato pomeriggio con un incontro a tema, che ha visto partecipi l’Amministrazione comunale, i gruppi consiliari e i responsabili delle associazioni. «Questa festa è frutto di una bellissima collaborazione tra il nostro Youth Club e l’associazione di Gallarate fondata da Lara e Francesco, i genitori di Giorgio – ha affermato il presidente della Pro Loco Fabrizio Catalano - L’amicizia è un valore grande. È più grande della differenza d’età, delle scuole frequentate, dei paesi in cui si vive. E quando nasce davvero, come è nato questo evento, va coltivata. E se parliamo di amicizia, lasciatemi dire una cosa che riguarda anche noi. La Pro Loco di Vanzaghello è nata proprio così: da un gruppo di persone che hanno scelto di essere amici. Non solo volontari, non solo organizzatori: amici. E gli amici, lo sappiamo bene, non sempre vanno d’accordo. A volte discutono, anche animatamente. Ma poi sanno riconoscere che si vogliono bene davvero. E questo è ciò che conta: saper superare le incomprensioni, guardarsi negli occhi e ritrovare il senso di quello che ci unisce. Questo è lo spirito che ci accompagna ed è lo spirito che vorremmo trasmettere anche ai più giovani».

Le iniziative di domenica

Proprio su questa scia domenica pomeriggio al parco di via Roma la «Giornata dell’amicizia» ha coinvolto ragazzi di tutte le età in vari giochi e alle 18 si è tenuta la posa della «Panchina dell'amicizia», proprio «in uno dei punti in cui i ragazzi di Vanzaghello si ritrovano abitualmente – ha sottolineato Catalano - Non è una semplice panchina: è un segno concreto, visibile, di quello che questa festa vuole rappresentare». Dopo aver ringraziato coloro che hanno supportato l’evento e tutti i presenti, il presidente della Pro Loco ha rivolto «il grazie più grande ai nostri ragazzi. I giovani dello Youth Club hanno dato forma concreta a questa festa: hanno organizzato incontri, ideato e gestito giochi, curato la grafica del volantino. In particolare voglio citare Gaia, Stefano, Simone e tutti i loro coetanei: hanno mostrato che quando si dà fiducia ai giovani, loro rispondono con responsabilità e cuore – ha sottolineato - Avete lasciato un segno indelebile nella storia della nostra associazione. Avete organizzato la PrimaVera Festa dell’amicizia e non è solo un gioco di parole. È l’inizio di qualcosa che continuerà a fiorire. Questa è la prima edizione, ma vogliamo che diventi una tradizione. Ogni anno una Festa dell’amicizia per ritrovarci, per ricordare cosa conta davvero e per trasmettere un messaggio: nessuno deve sentirsi solo. Soprattutto un ragazzo».

Il ringraziamento dell'Amministrazione

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il vice sindaco Edoardo Zara: «Grazie alla Pro Loco – The Youth Club per questa importante iniziativa e per le attività che promuovono nel e per il nostro paese. Un momento dal significato profondo. Un ringraziamento all’associazione “LaPanchinadellAmiciziadiGio” per i progetti che promuove e per essere un fondamentale punto di riferimento». La giornata si è conclusa con un aperitivo conviviale e infine con la risottata dell’amicizia alla Pro Locanda.