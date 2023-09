Un tuffo nel Naviglio per la Gran Fondo

Partita questa mattina , sabato 9 settembre 2023, la decima edizione della Gran Fondo del Naviglio con molti partecipanti, che impavidi, affronteranno i 14 km che divide il Comune di Gaggiano con la Darsena di Milano.

Due distinti percorsi

Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara si sviluppa lungo due percorsi tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi: MEDIO 14 Km Gaggiano fronte naviglio lato chiesa – Milano/Darsena partenza ore 09.30 - BREVE 2 Km Milano Canottieri San Cristoforo – Milano/Darsena partenza ore 11.30

L’arrivo come tutti gli anni è previsto nella suggestiva cornice della Darsena con base logistica presso la sede dell’associazione Nazionale dei Marinai d’Italia ove gli atleti all’arrivo avranno un ristoro, la zona cambio docce e spogliatoi. La premiazione avverrà verso le 14:00 e seguirà un secondo ristoro dedicato agli atleti all’interno della sede. Al termine della manifestazione saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più “grande” e più “giovane” di ogni singola categoria.

Una gara storica

La Gran Fondo del Naviglio, nata nell’agosto del 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, è una manifestazione sportiva non agonistica per veri nuotatori ma che cercano l’atmosfera di una gara “come una volta”. La Gran Fondo del Naviglio, oggi alla decima edizione, da sempre riscuote grande successo e attira la curiosità e l’interesse di partecipanti e pubblico e ogni anno accoglie nuotatori italiani e stranieri. Mancherà anche quest’anno la 24 km con partenza da Cassinetta, ma sono oltre 100 gli atleti che si cimenteranno sulle due distanze storiche, la 14 km con partenza da Gaggiano e la 2 km con partenza dalla Canottieri San Cristoforo.

Finalità benefica

La gara sosterrà L’ASSOCIAZIONE CAF, che invita ancora una volta tutti i partecipanti a “Nuotare per Bene”, attivando una colletta online su https://sostieni.associazionecaf.org/eventi/granfondo-del-naviglio-2023/ e attribuendo così alle proprie bracciate un valore ancora più grande: la possibilità di offrire un aiuto concreto e professionale a bambini vittime di violenza e gravi maltrattamenti. I fondi raccolti in occasione di questa decima edizione della Gran Fondo del Naviglio, infatti, saranno destinati al progetto “Bimbi sani grazie al pediatra di Comunità”, che garantisce la presenza nei luoghi di accoglienza di un professionista in grado di supportare il delicato lavoro di cura svolto dall’equipe psico-educativa dell’Associazione CAF con bambini che hanno subito deprivazioni tali da mettere a rischio la loro integrità fisica e psicologica (https://sostieni.associazionecaf.org/campagne/bimbi-sani-grazie-al-pediatra-di-comunita/).