Un trio di cuori che batte per la ricerca protagoniste alla mezza maratona di Roma

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Il power trio robecchese della corsa alla conquista della mezza maratona di Roma per sostenere la ricerca contro il diabete. Tre amiche unite dalla passione per la corsa, Simona Cattaneo, Paola Chiasserini e Elena Bof, affronteranno domenica 18 ottobre 2026 la mezza maratona nella Capitale. Non sono solo tre amiche, ma un trio di cuori che batte all’unisono per un mondo migliore. Simona e Paola si stanno preparando a correre con passione e determinazione, mentre Elena sarà la «personal coach».

The Gines run 4good

È questo lo spirito di «The Gines run 4good», la raccolta fondi nata anche da Robecco sul Naviglio che vede protagoniste le tre amiche , pronte a mettersi in gioco correndo per una causa che vale molto più di una medaglia. Un’unica squadra e un obiettivo comune: raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul diabete di tipo 1 , attraverso la piattaforma della rete del dono https://www.retedeldono.it/iniziativa/simonacattaneo/gines-run-4goodfondazdiabete-it collegata al progetto della Fondazione Italiana Diabete Ets, «Corri con FID alla Rome Half Marathon».

Tre amiche, una corsa, tre cuori che battono per la ricerca

«Simone ha un’energia travolgente, mi ha coinvolta in questo progetto e io dopo un periodo non semplice ho deciso di aderire a questa iniziativa e tornare di nuovo di corsa nella mia città di origine Roma» spiega Paola «Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione per finanziare la ricerca scientifica mirata a trovare una cura definitiva per il diabete di tipo 1, che mi hanno diagnostica dall’età di 9 anni. Io e Paola, due podiste della Ads Casterno, correremo la mezza maratona, Elena si inciterà da bordo strada con i nostri figli che ci accompagneranno in questa nuova avventura» sottolinea Simona.

Coraggio e altruismo