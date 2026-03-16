Un successo per Abbiategames 3.14 all’Annunciata

Dopo il notevole successo delle scorse edizioni, Abbiategames ha replicato nel fine settimana con un doppio appuntamento molto partecipato all’Ex Convento dell’Annunciata. Due giorni dedicati al mondo ludico, favoriti anche dalle avverse condizioni meteo che hanno imperversato per tutto il weekened . Dalle 10 del mattino alle 21 il mondo ludico ha conquistato Abbiategrasso. Un weekend epico dove la realtà ha incontrato la fantasia a cura della Consulta Giovani del Comune di Abbiategrasso.

Ricco programma

Nelle sale dell’Annunciata un programma ricco di attività ludiche e momenti di divertimento per tutte le età, rigorosamente a ingresso gratuito. L’evento si è svolto interamente al coperto tra i chiostri, la ex chiesa e le sale storiche.

Tornei e Grandi Classici

Anche quest’anno, i negozi locali “Gamerland” e “Black Lotus” hanno organizzato i tornei ufficiali di giochi di carte collezionabili. Erano inoltre presenti i “Dadi Ducali di Vigevano” e “Spazio Gioco di Marcallo”, che hanno portato una vasta ludoteca di giochi da tavolo: il modo perfetto per scoprire nuovi titoli o sfidarsi sui grandi classici.

Un successo annunciato, confermato dalla massiccia presenza di persone che hanno riempito le sale della nuova location della manifestazione che anno dopo anno diventa una tradizione sempre più ampia e seguita.