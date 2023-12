Un successo la raccolta di alimenti per le famiglie bisognose

E' stata un successo la raccolta di alimenti e beni di prima necessità per famiglie in difficoltà organizzata da Gioventù Nazionale Altomilanese di fronte al “Gigante” di Canegrate.

I militanti del movimento hanno distribuito oltre centro volantini e hanno raccolto grandi quantità di beni che saranno consegnati alle tante famiglie bisognose della zona, purtroppo in aumento negli ultimi anni.

"Da diverso tempo a questa parte Gioventù Nazionale si impegna a promuovere iniziative come queste nei territori locali con il solo e unico fine di regalare un sorriso alle tante persone che si trovano in difficoltà - hanno rimarcato - Sono azioni che non hanno nessun obiettivo di lucro e che non portano un guadagno ai militanti del movimento, se non quello di vedere che spesso, anche con “piccole” azioni come questa, si può fare davvero la differenza per molti".