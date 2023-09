Un grande successo per la prima Magno Fest della contrada San Magno di Legnano che ha festeggiato con Jerry Calà, musica dal vivo e la Festa del cavallo.

Un successo la prima edizione della Magno Fest

Iniziato venerdì 8 settembre, il primo evento del festival targato Nobile Contrada San Magno è stato il tanto atteso “Concert Show 50 anni di Libidine” del grande Jerry Calà. Jerry, accompagnato dalla sua band, ci ha fatto ballare le più famose e belle canzoni italiane dagli anni 70’ ad oggi. Un’ Isola del Castello gremita di gente, si divideva fra chi sotto al palco cantava le canzoni a squarciagola e chi ai tavoli gustava le specialità della griglia della Contrada San Magno.

L’entusiasmo è rimasto vivo anche sabato 9, serata dedicata a un decennio che ha lasciato un segno

indelebile nella memoria musicale di tutti noi: Gli Anni 90! I DJ accompagnati dai ragazzi della Jacko Dance Legnano hanno fatto ballare l’enorme folla di gente arrivata all’Isola del Castello per scatenarsi su pezzi indimenticabili.

La festa del Cavallo

Il fine settimana si è chiuso in bellezza con la 31esima edizione della Festa del Cavallo svoltasi domenica 10. Evento pensato soprattutto per le famiglie grazie alle numerose attività proposte: giri in carrozza, pony e giochi hanno caratterizzato l’evento ma quest’anno non sono mancate le sorprese. Tra le novità ci sono state la presenza del Mercato Contadino e la gara di attacchi per il trofeo G.I.A. che ha portato all’Isola un gran numero di cavalli.

Tre giorni splendidi che hanno fatto vivere l’Isola e portato musica, attività e buon cibo, il tutto offerto

come sempre dal grande impegno e dalla magistrale organizzazione della Nobile Contrada San Magno.