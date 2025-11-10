Un successo la “Festa dell’Agricoltura e del Ringraziamento”

Anche quest’anno la “Festa dell’Agricoltura e del Ringraziamento”, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Cisliano , ha radunato tantissime persone in piazza San Giovanni domenica 9 novembre. Una giornata dedicata alla celebrazione di un settore fondamentale per il nostro territorio con tante attività didattiche per i più piccoli, che dopo pranzo si sono cimentati nella guida dei mini trattori di Oma, nel rodeo con il toro meccanico e nei laboratori a tema.

Le radici del territorio

Un momento per ricordare e consolidare le radici del Comune a forte tradizione agricola, che deve coniugarsi con il processo di sviluppo.

L’Amministrazione, guidata dal sindaco Ilaria Mora, rivolge un ringraziamento alla consigliera regionale Silvia Scurati per la sua presenza e un grazie a tutte le persone che hanno dato il loro contributo alla riuscita di questa bellissima giornata: al team Pro Loco Cisliano per l’ottima organizzazione, agli agricoltori che hanno portato i loro trattori e i loro prodotti, al parroco Don Mauro per la benedizione dei mezzi agricoli, al Corpo Musicale Pietro Mascagni di Cisliano sempre presente, all’Ancr – Sezione di Cisliano che ha portato in paese i castanicoltori del Misma, ai volontari che hanno curato i laboratori per i bimbi, al Museo dell’Agricoltura di Albairate per il prestito degli attrezzi agricoli d’epoca e alla Polizia Locale che ha vegliato sulla sicurezza di tutti.