Un successo la “Festa dell’Agricoltura e del Ringraziamento”

Anche quest’anno la “Festa dell’Agricoltura e del Ringraziamento”, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Cisliano , ha radunato tantissime persone in piazza San Giovanni domenica 9 novembre. Una giornata dedicata alla celebrazione di un settore fondamentale per il nostro territorio con tante attività didattiche per i più piccoli, che dopo pranzo si sono cimentati nella guida dei mini trattori di Oma, nel rodeo con il toro meccanico e nei laboratori a tema.
Le radici del territorio
Un momento per ricordare e consolidare le radici del Comune a forte tradizione agricola, che deve coniugarsi con il processo di sviluppo.
L’Amministrazione, guidata dal sindaco Ilaria Mora, rivolge un ringraziamento alla consigliera regionale Silvia Scurati per la sua presenza e un grazie a tutte le persone che hanno dato il loro contributo alla riuscita di questa bellissima giornata: al team Pro Loco Cisliano per l’ottima organizzazione, agli agricoltori che hanno portato i loro trattori e i loro prodotti, al parroco Don Mauro per la benedizione dei mezzi agricoli, al Corpo Musicale Pietro Mascagni di Cisliano sempre presente, all’Ancr – Sezione di Cisliano che ha portato in paese i castanicoltori del Misma, ai volontari che hanno curato i laboratori per i bimbi, al Museo dell’Agricoltura di Albairate per il prestito degli attrezzi agricoli d’epoca e alla Polizia Locale che ha vegliato sulla sicurezza di tutti.
“Ho partecipato, insieme al sindaco e all’Amministrazione comunale, all’apertura della Festa dell’Agricoltura e del Ringraziamento in Piazza San Giovanni – ha sottolineato la consigliera Scurati – Una bellissima iniziativa per valorizzare il lavoro degli agricoltori, le tradizioni contadine e l’importanza della filiera agroalimentare lombarda Un’occasione per riscoprire le radici del nostro territorio, tra esposizioni di mezzi agricoli, animali della fattoria e tante attività per i più piccoli. Complimenti al Comune e alla Pro Loco per l’organizzazione di questa giornata di festa dedicata a chi ogni giorno lavora la terra con passione e dedizione”.