Un successo la 28esima «Isola della solidarietà»

Il ricavato sarà devoluto al Fondo di prossimità parrocchiale per le famiglie bisognose del territorio, alla Ong Ioien che supporta giovani rifugiati di Gaza e a Fira Ets a sostegno della ricerca e dei bambini affetti da patologie reumatologiche

Sabato 13 dicembre si è svolta, in piazza del Popolo a Corbetta, la 28esima edizione dell’«Isola della solidarietà», tradizionale appuntamento cittadino dedicato alla solidarietà e alla partecipazione dei più giovani. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione Città dei bambini di Corbetta, l’Istituto comprensivo Aldo Moro, la Scuola dell’infanzia parrocchiale e l’asilo nido Mon Amour e ha visto, quest’anno, anche la partecipazione del pre e post scuola della cooperativa Silvabella.

La preparazione

«Il percorso è iniziato nelle settimane precedenti con il Calendario dell’Avvento, realizzato dai bambini delle scuole dell’infanzia e del nido: 24 “quadri” esposti fuori dai negozi del centro, che giorno dopo giorno i bambini hanno simbolicamente “aperto”, portando il clima natalizio tra le vie della città», racconta il presidente dell’associazione Città dei bambini Angelo Vaghi.

La manifestazione

La giornata di sabato si è aperta al mattino con l’incontro tra i più piccoli e un gruppo di ragazzi delle scuole medie, protagonisti di canti e balli condivisi. Grande novità di quest’anno è stato l’angolo foto natalizio, uno spazio curato dai ragazzi delle medie con fondali, sagome e cornici realizzate dai bambini della scuola dell’infanzia, arricchito dalla presenza di Babbo Natale: un luogo molto apprezzato per scattare foto ricordo.

Nel pomeriggio si è svolta la consueta mostra mercato dei lavori realizzati dai bambini della scuola primaria e secondaria, accompagnata da canti, animazioni e giochi, trasformando il centro cittadino in uno spazio di incontro, festa e solidarietà.

L’azione di solidarietà

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a tre realtà: Fondo di prossimità parrocchiale, a sostegno delle famiglie del territorio; Ioien, Ong che supporta giovani rifugiati di Gaza con cure mediche, ricongiungimenti familiari e borse di studio; Fira Ets – Fondazione italiana per la ricerca in reumatologia, a sostegno della ricerca e dei bambini affetti da patologie reumatologiche.

Il commento del presidente

«È stata una giornata particolarmente riuscita, favorita anche da un clima mite e soleggiato e da una grande partecipazione della cittadinanza. Da sottolineare il contributo fondamentale dei ragazzi delle scuole medie, che hanno curato animazione, giochi e coordinamento dell’angolo foto, dimostrando impegno, responsabilità e capacità organizzativa – afferma Angelo Vaghi – Allo stesso tempo, tutti i bambini coinvolti, ciascuno con modalità diverse e adeguate alla propria età, hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida giornata, rendendo concreta l’idea di una città costruita insieme ai più piccoli. Un ringraziamento finale va alla parrocchia, che ha accolto la manifestazione mettendo a disposizione i propri spazi».

Il grazie dell’Amministrazione

In occasione dell’«Isola della solidarietà» sabato «piazza del Popolo si è vestita di magia, diventando un vero e proprio spazio di gioia, sorrisi e condivisione – commenta il sindaco Marco Ballarini – Insieme alla vice sindaco Linda Giovannini, all’assessore Antonella Cislaghi e alla consigliera Anna Ancona, abbiamo partecipato a una giornata ricca di emozioni, animata da bambini e ragazzi con canti, balli, laboratori creativi e un’energia contagiosa. Famiglie e amici hanno condiviso momenti speciali davanti all’angolo foto natalizio. Un grazie di cuore alla Città dei Bambini, a tutti i partecipanti e agli organizzatori: insieme avete regalato alla nostra comunità una giornata speciale, dimostrando quanto sappiamo essere accoglienti, inclusivi e solidali».