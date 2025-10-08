Un servizio utile alla comunità

Due piccoli Comuni, Ozzero e Morimondo, uniscono le forze e offrono ai propri cittadini questo tipo di supporto. Venerdì 10 ottobre sarà attivato il servizio di trasporto gratuito per i cittadini più fragili che hanno necessità di accedere ai servizi socio-sanitari abbiatensi, quindi recarsi all’ospedale Cantù di Abbiategrasso.

Per facilitare l’accesso alle cure sanitarie

Grazie alla firma del protocollo d’intesa tra i Comuni di Morimondo e di Ozzero si concretizza una collaborazione sul territorio per garantire mobilità attraverso un servizio di trasporto sociale dedicato alle persone più anziane e quelle fragili che sono impossibilitate ad utilizzare i mezzi pubblici e non dispongono di mezzi propri. Il servizio navetta viene proposto una volta alla settimana nella mattinata del venerdì con partenza dalla frazione di Fallavecchia, successive fermate a Morimondo, Caselle, Ozzero per giungere ad Abbiategrasso di fronte all’ingresso dell’ospedale, in prossimità del mercato. Il mezzo di trasporto, mini van in dotazione al Comune di Ozzero, dispone di otto posti a sedere più l’autista, dipendente del Comune di Morimondo. Solo successivamente all’avvio del servizio, in base alla richiesta di utilizzo, si valuterà se potenziare l’andata e il ritorno o se variare il giorno infrasettimanale.

Di seguito gli orari delle fermate (venerdì mattina)

ANDATA

ore 9.15 Fallavecchia fermata bus

ore 9.20 Cascina Basiano spiazzo ristorante

ore 9.25 Morimondo cimitero

ore 9.30 Caselle fermata bus

ore 9.35 Ozzero piazza scuola

ore 9.40 Abbiategrasso Ospedale

RITORNO

ore 12.00 Abbiategrasso Ospedale

ore 12.05 Ozzero piazza scuola

ore 12.10 Caselle fermata bus

ore 12.15 Morimondo cimitero

ore 12.20 Cascina Basiano spiazzo ristorante

ore 12.25 Fallavecchia fermata bus