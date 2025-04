Appuntamento giovedì 15 maggio 2025 a Rescaldina all'auditorium comunale Matteotti per parlare di "Movimenti stupefacenti in provincia", contro l'abuso di droga e lo spaccio nell'alto milanese. Il seminario durerà dalle 9.15 alle 13.

Un seminario per parlare di droga e spaccio in provincia

Albatros cooperativa sociale onlus, comune di Rescaldina, Asst Ovest Milanese e cooperativa Lotta

Contro l’Emarginazione, con il sostegno dell’Ufficio di Piano Altomilanese, hanno all’attivo il

progetto “Gasoline – Unità di strada Altomilanese”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito

dell’avviso pubblico.

“Gasoline – Unità di strada Altomilanese” da luglio 2020, rappresenta un osservatorio diretto e

attuale rispetto al fenomeno della grave marginalità e del consumo di sostanze stupefacenti in

provincia.

Nato come progetto “sperimentale”, nel corso degli anni Gasoline ha implementato un sistema di

intervento integrato che vede amministrazioni comunali, forze dell’ordine e terzo settore lavorare

in sinergia per favorire l’aggancio di adulti a rischio marginalità e in condizioni di vulnerabilità.

Il lavoro svolto ha portato all’individuazione di luoghi specifici, che si caratterizzano per la presenza

di spaccio e consumo di sostanze, conflitti sociali, situazioni di degrado e presenza di senza fissa

dimora.

Si tratta di un fenomeno complesso che si modifica ciclicamente e si connota per la presenza di una

popolazione eterogenea.

I temi affrontati nel seminario

Il seminario si propone approfondire il tema dello spaccio e del consumo di sostanze con uno

sguardo di sistema che fuoriesce dai confini territoriali e si rivolge ad una comunità più ampia.

Durante l'evento, esperti del settore, amministratori locali e forze dell’ordine, discuteranno delle

diverse strategie e approcci per migliorare la sicurezza e la salute pubblica, analizzando le

problematiche legate all'uso di droghe e le risposte che le comunità possono adottare. Sarà

un'opportunità per condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche, con l'obiettivo di

sensibilizzare e coinvolgere tutti i partecipanti nella creazione di un ambiente più sicuro e sano.

Le parole dell'Assessore alla Prevenzione e Sicurezza Sociale Rosario Vitolo