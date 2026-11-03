Un secolo di auguri per Mariuccia Pirola

Circondata dall'affetto di familiari e amici (e con un videomessaggio del sindaco) Mariuccia Paleari ha raggiunto il traguardo del secolo di vita

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Tutta la famiglia e alcuni amici si sono riuniti attorno a lei sabato 31 ottobre per festeggiare i suoi cento anni compiuti il 27 ottobre 2026. Maria Paleari, per tutti Mariuccia, era raggiante e indossava con orgoglio la fascia e la corona consegnatale dai due pronipoti. Grande emozione ha suscitato in lei e nei presenti il videomessaggio inviato dal Sindaco Andrea Orlandi per farle gli auguri.

Chi è Mariuccia

Mariuccia Paleari è nata a Rho il 27 ottobre 1926 e ha sempre vissuto in città, legando la sua vita alla storia e alla comunità di questo territorio. Si sposò molto giovane con Alessandro Pirola, che purtroppo morì durante la seconda guerra mondiale, lasciandola sola con la figlia Silvana. La famigliola ha sempre vissuto in via Lura e solo nel gennaio scorso, in seguito a una caduta, Mariuccia ha raggiunto Silvana a Pogliano Milanese, lasciando l’abitazione e il suo amato orto, che ha coltivato con grande cura ogni giorno della sua lunga vita.

“Zia Mariuccia è una donna forte che ha sempre voluto essere autosufficiente – racconta la pronipote Chiara Volpi – Lavorava alla Citterio come stiratrice e, nelle ore libere, curava l’orto per attingervi quel che le serviva per cucinare. Rimasta vedova da giovane, non ha mai voluto risposarsi, si è dedicata alla figlia, all’unico nipote Alessandro e ai due pronipoti. Ama la lettura, ama stare in famiglia ed è molto riservata”.

La festa l’ha resa felice e il videomessaggio del Sindaco, a nome di tutta la cittadinanza, l’ha stupita e fatta sentire ancora più orgogliosa di essere rhodense: “Un gesto gradito, che ha contribuito a rendere la festa ancora più speciale per lei e per tutta la nostra famiglia”, sottolinea Chiara.