La Fondazione Trapianti Onlus ha consegnato il riconoscimento agli ospedali che hanno aderito al progetto lombardo 2023-2024 sulla donazione di organi e tessuti: premiata anche l'Asst Ovest Milanese.

Un riconoscimento agli ospedali lombardi per la donazione di organi e tessuti

In Lombardia sono 32,8 i donatori di organi per milione di abitanti. Entro la fine dell’anno i trapianti saranno 1.000. La “Stella” di Fondazione Trapianti Onlus alla sanità lombarda: questa mattina a Palazzo Pirelli sono stati consegnati i riconoscimenti agli ospedali lombardi che hanno aderito al Progetto “Stella” 2023-2024 sulla donazione di organi e tessuti.

Sono intervenuti i Consiglieri regionali Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia), Presidente della Commissione Sanità, che ha sottolineato come “il successo dei trapianti in Lombardia è, innanzitutto, il risultato di un efficace coordinamento tra le diverse strutture sanitarie e della loro capacità di programmazione”, Roberto Anelli (Lega), Vice Presidente della Commissione Sanità, che ha posto l’attenzione sull’importanza del Progetto Stella che “premia la capacità delle nostre aziende sanitarie fare sistema, creare sinergie, di mettere in rete idee, competenze e risorse. Un gioco di squadra che nella nostra Regione, soprattutto nella sanità, è diventato un “metodo” e Davide Casati (PD), componente della Commissione Sanità, ha ricordato l’importanza di “promuovere campagne di sensibilizzazione e l'urgenza di dar seguito all’ordine del giorno approvato all’unanimità l'anno scorso in occasione del PSSR, con il quale si chiedeva alla giunta regionale a di attivarsi insieme ad ANCI per emanare linee guida e indicare ai Comuni azioni e tempistiche per informare i cittadini in prossimità della data di rinnovo del documento di identità”.

Tutte le aziende che si sono distinte per il proprio impegno

Il Progetto Stella, ideato da Fondazione Trapianti Onlus, premia le strutture del Servizio Sanitario Regionale lombardo che si sono distinte per il loro impegno sul fronte della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto.

La Stella di Fondazione Trapianti è stata assegnata a diciannove strutture sanitarie (ASST e IRCCS) di dieci province (Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese): ASST Brianza; ASST Crema; ASST Cremona; ASST Garda; ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano; ASST Lariana; ASST Lecco; ASST Mantova; ASST Nord Milano; ASST Ovest Milanese; ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; ASST Santi Paolo e Carlo di Milano; ASST Sette Laghi di Varese; ASST Spedali Civili Brescia; ASST Valcamonica; ASST Valle Olona; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia; Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

Queste strutture si sono distinte, con le loro specificità all’interno del sistema trapiantologico regionale, per l’impegno a promuovere azioni sul piano organizzativo adeguate a sostenere e valorizzare il ruolo dei professionisti nei processi di identificazione e gestione delle potenzialità di donazione. Il Comitato Scientifico, guidato dal Coordinatore scientifico del Progetto Sergio Vesconi, ha prestato particolare attenzione alle soluzioni innovative, alla formazione continua del personale, al rapporto con la società (pazienti e famigliari, associazioni, mondo della scuola), alla collaborazione con la rete regionale.

Il commento della Fondazione trapianti

"Fondazione Trapianti è da sempre impegnata a diffondere la cultura della donazione negli ospedali e nella società civile, collaborando con il Centro Nazionale Trapianti, il Coordinamento Regionale, le strutture regionali e le associazioni di volontariato. L'assegnazione delle ‘Stelle’ intende riconoscere l'impegno delle strutture e dei professionisti coinvolti nel processo di donazione e trapianto, grazie al quale, ogni anno, migliaia di pazienti senza alternative terapeutiche possono tornare a una vita normale" – ha spiegato la Presidente di Fondazione Trapianti Onlus Marina Morgutti.

“I dati presentati dagli ospedali lombardi testimoniano l'impegno dei professionisti. L'attività dei sanitari va, tuttavia, affiancata da un’azione di educazione e formazione ‘culturale’ dell'intera società civile, che chiarisca il significato del ‘donare’, neutralizzi fake news e riconosca il valore umano e sociale della donazione. Migliaia di pazienti devono ogni anno la vita ad un ‘sì’”, ha dichiarato Sergio Vesconi, coordinatore scientifico del progetto Stella.

Il primato lombardo per la donazione

Oggi in Lombardia abbiamo 32,8 donatori di organi per milione di abitanti (sono 30 in Italia). I numeri confermano il “primato lombardo”: nel primo quadrimestre del 2025 i trapianti nella nostra regione sono stati 320, un dato che potrebbe arrivare a circa 1.000 alla fine dell’anno facendo della Lombardia la regione con il maggior numero di trapianti in Italia. Si tratta di un trend in crescita costante rispetto agli anni precedenti: nel 2024 i trapianti furono 904, nel 2023 sono stati 860 e nel 2022 sono stati 767.

L’aspetto più critico è quello relativo alle opposizioni: nel 2024 in Lombardia sono state il 27,3%, in crescita dello 0,2% (in Italia hanno raggiunto il 29,3%). “È necessario intensificare le campagne di informazione e di comunicazione, soprattutto attraverso i Comuni, per raggiungere tutti i cittadini e contrastare l’opposizione alla donazione, spiegando come abbia un impatto concreto e fondamentale sulla vita di chi aspetta un trapianto” – spiega il Coordinatore trapianti di Regione Lombardia Giuseppe Piccolo.

Chi è intervenuto al convegno

Sono intervenuti al convegno, moderato da Leonio Callioni del Comistato scientifico progetto Stella, l’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso il Coordinatore trapianti Regione Lombardia Giuseppe Piccolo, la Presidente della Fondazione Trapianti Onlus Marina Morgutti, il Coordinatore del Comitato Scientifico del Progetto Stella Sergio Vesconi, il Vice Presidente vicario di AIDO Lombardia Lucio D’Atri, il Presidente nazionale ANED Giuseppe Vanacore, il Direttore SC Trapianti Lombardia-NITp della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Massimo Cardillo, la Vice Presidente della Fondazione Trapianti Onlus Francesca Boldreghini.