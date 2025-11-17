Un ricco calendario di eventi per vivere la magia del Natale

Il ricco calendario di eventi che illumineranno la città di Arese in occasione delle festività natalizie, è ideato per coinvolgere ogni fascia d’età e riscoprire insieme il calore e lo spirito autentico della nostra comunità.

“L’Agorà e le nostre piazze diventeranno un palcoscenico di gioia e condivisione, offrendo momenti di svago, cultura e sostegno al commercio locale. Il momento clou sarà sabato 29 novembre 2025 dalle 17.00 con la cerimonia di accensione delle luminarie, un’occasione magica in cui piazza C.A. Dalla Chiesa si vestirà di luce e colori, con la musica natalizia di Isola delle Note, la parata dei trampolieri, vin brulé e caldarroste con l’Associazione Alpini. Non mancheranno laboratori ludici e creativi, food & beverage a cura dei commercianti del centro storico e i negozi aperti per gli acquisti natalizi. L’accensione delle luminarie sarà solo l’inizio di un mese scandito da tante iniziative: animazione e laboratori per grandi e piccoli, musica e teatro, mercatini di Natale, il concerto della Filarmonica G. Verdi di Arese, l’immancabile buca delle lettere per Babbo Natale, la pista di pattinaggio che quest’anno sarà al Centro Giada. Ci saranno anche iniziative nel centro storico, alle Mimose e al Giada, in Villa La Valera, il tradizionale brindisi danzante per gli over 65 e tante occasioni per sostenere il nostro territorio. Investire in queste iniziative significa investire nel benessere sociale, nel rilancio delle nostre attività e nel sorriso dei nostri concittadini. Riscopriamo la bellezza di stare insieme nella nostra città” – ha dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli.