Un rhodense protagonista nella serie Sky sulla storia degli 883

A soli 23 anni sta già lasciando un’impronta significativa nel panorama artistico italiano. Stiamo parlando di Matteo Oscar Giuggioli, di Rho, che in queste settimane sta entrando nelle case di tutti gli italiani grazie alla serie Sky Original «Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: la Leggendaria Storia degli 883» Serie che racconta dell’incontro tra Max Pezzali e Mauro Repetto, di come hanno ideato le loro prime hit, e insieme un pezzo di storia pop della musica italiana degli anni Novanta.

Matteo Oscar Giuggioli interpreta Mauro Repetto

Giuggioli interpreta Mauro Repetto un ruolo arrivato quasi per caso affiancando Elia Nuzzolo nella parte di Max Pezzali.

«Ho partecipato al provino - racconta Matteo Giuggioli - Eravamo diversi poi, il cerchio si è ristretto fino all’affidamento del ruolo di Mauro».

A 17 anni il primo film, «Gli Sdraiati» di Francesca Archibugi poi parti importanti in fictions di successo come «Un passo dal cielo» e Vostro onore insieme a Stefano Accorsi e nella fiction di Canale 5 «Buongiorno mamma», al fianco di Raoul Bova. Una passione, quella della recitazione che il giovane attore rhodense coltiva fin da bambino, da quando frequentava i corsi di recitazione al Teatro Armadillo di Rho.

Una serie che sta registrando ascolti record

Una serie quella che racconta la storia degli 883 che sta registrando numeri da record.

«All’inizio della serie eravamo abbastanza preoccupati, mi ricordo che una sera eravamo in pizzeria e ci siamo proprio detti “quando escono i primi episodi non leggiamo nulla, mi raccomando!”. Adesso ovviamente stanno uscendo cose molto belle, siamo felici».

Finito di girare la serie, in attesa di sapere se ci sarà una seconda parte, Matteo si è subito concentrato su quello che sono i suoi prossimi impegni.

A dicembre sul grande schermo con il film Suspicious minds e al teatro di Rho con Destinatario Sconosciuto

«A dicembre uscirà uno dei film più belli in cui ho lavorato - afferma Matteo Giuggioli - si tratta di Suspicious minds è un film di genere drammatico, diretto da Emiliano Corapi, con Thekla Reuten e Francesco Colella. Sempre a dicembre, questa volta il 7 reciterò nuovamente nel nostro teatro in «Destinatario Sconosciuto» che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito. Programmi certi e anche una sorpresa per la prossima primavera. Dopo dicembre riprenderò a lavorare a marzo con un progetto importante che però ora non posso ancora svelare».

Per chi volesse vedere sul piccolo schermo Matteo Giuggioli impegnato nella serie sulla storia degli 883 la serie è messa in onda dallo scorso 11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.