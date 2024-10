Il Comune di Rho partecipa al “Career Day - Proud to be Good” organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, approccio diretto con studenti e laureati per far conoscere le opportunità professionali che il Comune offre.

Il Comune di Rho al Carrer day in università

Oggi ore 10:00 - 13:30 Università degli Studi Milano-Bicocca (Spazio Agorà, edificio U6, vicino all'aula magna, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 – Milano)

Se non puoi passare in università, trovi informazioni sulle proposte lavorative del Comune sul sito www.comune.rho.mi.it.