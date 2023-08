Un questionario per decidere il futuro dell'ex liceo di via Verri

Un questionario diretto ai giovani di Legnano per decidere la destinazione d'uso dello stabile dell'ex liceo di via Verri.

Un questionario per il futuro dell'ex liceo di via Verri

È partita in questi giorni la somministrazione di un questionario rivolto ai giovani per raccogliere idee, proposte e necessità che diano elementi per orientare la progettazione partecipata delle attività e delle iniziative che si terranno nell’ex liceo di via Verri.

La trasformazione dell’immobile, di proprietà comunale e da anni in disuso, in Community hub è uno dei punti qualificanti della strategia di rigenerazione urbana “La scuola si fa città” per cui il Comune sta approntando i progetti di fattibilità tecnico economica da presentare a Regione Lombardia. Il Community Hub sarà pensato per tutti giovani, anche per i ragazzi e le ragazze che arrivano a Legnano dalle città limitrofe o da altre zone della città per frequentare gli Istituti scolastici superiori. La rilevazione cercherà di comprendere, attraverso alcune domande, le dinamiche specifiche anche di questa utenza per capirne le reali necessità, al fine di attivare servizi all'interno dello spazio che possano essere inclusivi e, al contempo, sostenibili: servizi di mensa/ristorazione, spazi studio, spazi co-working, laboratori digitali, fab-lab, startup.

Le parole dell'assessore sull'ex liceo

«Il Community hub sarà uno spazio per i nostri giovani, e per questo è fondamentale coinvolgerli da subito da subito nel processo che porterà a decidere attività e iniziative che vi si terranno -sottolinea Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva. Nell’impegno della nostra amministrazione a fare di Legnano una Città dei giovani, il Community hub rappresenta un punto qualificante per il ruolo da protagonisti -e non da semplici fruitori- che ragazze e ragazzi vi giocheranno, da qui l’importanza di ascoltare dai diretti interessati i bisogni reali che esprimono. Mi piace ricordare che con i giovani, in occasione degli incontri fra amministrazione e gli studenti degli istituti superiori, è già partito il confronto su alcuni punti di loro specifico interesse all’interno del progetto la Scuola si fa città, come l’ex liceo di via Verri, appunto, e lo spazio compreso fra dell’Acqua e Bernocchi. La realizzazione del Community hub nell’ex liceo di via Verri è un esempio di vera rigenerazione urbana, che coinvolge tanto l’aspetto materiale della città come le persone che la vivono. Infatti non si recupererà soltanto un bene pubblico da tempo non più utilizzato, ma questo diventerà anche un luogo vivo di comunità in cui i nostri giovani potranno fare attività, trovare servizi, trascorrere con i coetanei il proprio tempo libero: sarà una piattaforma per favorire e valorizzare le loro potenzialità e un luogo per creare vera inclusione sociale».

Il questionario, che rappresenta il primo momento dell’azione “immateriale” riguardante la programmazione e la gestione del Community hub, permetterà di rilevare sia tempi, modalità di utilizzo e luoghi del tempo libero da parte dei giovani, sia possibili attività/iniziative che i giovani preferirebbero trovare in uno spazio loro dedicato. L’analisi delle restituzioni contribuirà a orientare meglio il percorso di progettazione partecipata che seguirà. Il questionario che sarà sottoposto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 28 anni che frequentano il territorio, studenti/studentesse e non, assume un significato particolare in quanto avvia una prima fase di rilevazione. Le domande sono di vario genere: aperte, a scelta multipla, a risposta singola, con opzioni di gradimento (nulla, poco, abbastanza, molto).

Il questionario è strutturato in 3 sezioni:

Nella prima sezione, di tipo anagrafico, saranno richiesti dati quali età, genere, residenza, scuola frequentata, attività extra scolastiche svolte, tempi e modalità di studio, e quartieri frequentati a Legnano

Nella seconda sezione sarà fornito un elenco di servizi che potrebbero essere erogati nell’Hub: i/le ragazzi/e potranno esprimere diverse preferenze e proporre iniziative; giorni e orari di apertura; figure professionali (e non) che vorrebbero incontrare all'interno degli spazi e disponibilità a effettuare lavori di volontariato, anche in forma di co-gestione.

Infine, nella terza sezione, l’indagine cercherà di rilevare i valori e le attitudini che ispirano i/le ragazzi/e e quali sono le possibili problematiche percepite all’interno della città.

Il questionario sarà sottoposto online tramite scansione di Q.R. code collegato a un modulo Google e la somministrazione sarà assistita da operatrici dedicate, principalmente volontarie del Servizio Civile. Ogni utente utilizzerà il proprio dispositivo e potrà compilare il questionario una sola volta. Il questionario sarà proposto a un campione di giovani in diversi contesti, ad esempio davanti o all'interno delle scuole, durante eventi culturali, in biblioteca e nei centri di aggregazione, oratori o presso i luoghi di abituale ritrovo dei giovani sul territorio. Terminata la fase di somministrazione e compilazione dei questionari -fase che si prevede duri due mesi circa, i dati saranno trattati in modalità aggregata e rappresentati graficamente per ricavare un quadro complessivo della situazione.

Il questionario rivolto anche alle associazioni

Quello rivolto ai giovani è il primo questionario che riguarda il Community hub; prossimamente sarà somministrato un questionario alle associazioni ed enti che sono più in rapporto con i giovani per capire quali attività loro immaginano al Verri e conoscere loro eventuali proposte in merito.

Il quadro economico che riguarda il Community hub prevede risorse in azioni materiali (efficientamento energetico, ristrutturazione, acquisto arredi e attrezzature) di 3 milioni 750mila euro circa e 247mila euro in azioni immateriali (coinvolgimento dei giovani, fase di ascolto, coprogettazione e conduzione di un percorso per la gestione aperto ai giovani e alle associazioni). La durata delle azioni immateriali è fissata in un arco di quattro anni.