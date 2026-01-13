Un programma ricco per San Sebastiano

Il 24 gennaio 2026 la Città di Parabiago celebra San Sebastiano Martire (tradizionalmente festeggiato il 20 gennaio), figura centrale della devozione cristiana, protettore contro le epidemie e patrono delle Polizie Municipali d’Italia, dei soldati, dei bersaglieri, delle Misericordie e di molte città italiane.
La storia di San Sebastiano
San Sebastiano fu un soldato romano, convertitosi al cristianesimo, che subì il martirio sotto l’imperatore Diocleziano intorno al 288 d.C. Condannato a essere trafitto dalle frecce, sopravvisse miracolosamente alle ferite, divenendo simbolo di fede incrollabile, resistenza e protezione divina.
La declinazione parabiaghese
A Parabiago, la festa di San Sebastiano rappresenta un momento di riflessione civile e religiosa, particolarmente sentito dal Comando di Polizia Locale, che in questa ricorrenza rinnova i valori di servizio, legalità e tutela della comunità.
Marco Ravaglia sarà ospite d’onore
L’edizione 2026 sarà arricchita dal giuramento dei nuovi Operatori di Polizia Locale e dalla presenza dell’ospite d’onore Marco Ravaglia, agente della Polizia Provinciale di Ferrara e sopravvissuto agli attentati di “Igor il Russo”, che offrirà una testimonianza di grande valore umano e professionale, intervistato dal Sindaco e dall’Assessore.
Il programma
Il programma comincerà alle 10 con la Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Prepositurale dei Santi Gervasio e Protasio, officiata dal parroco don Maurilio Frigerio. Proseguirà alle 11.30 con la cerimonia ufficiale nella Sala Consiliare del Comune di Parabiago. E culminerà con tre momenti significativi: il giuramento dei nuovi operatori di Polizia Locale, gli interventi dell’Amministrazione comunale e delle Autorità e la testimonianza di Ravaglia appunto.