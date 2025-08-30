SOLIDARIETA'

Un presidio per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza e in Cisgiordania

Appuntamento il 6 settembre, alle 17, in piazza San Magno. "L’assedio della Striscia prosegue con una nuova escalation militare che impone lo sfollamento forzato della popolazione palestinese"

Un presidio per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza e in Cisgiordania
Legnano
Pubblicato:

Presidio a Legnano a sostegno della iniziativa di Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale per gli aiuti umanitari in favore Gaza e Cisdordania. Si terrà sabato 6 settembre, in Piazza San Magno così come in tutte le città Italiane a partire dalle 17.00.

L'iniziativa a cura della Cgil Ticino Olona insieme a tante associazioni del territorio

La CGIL Ticino Olona insieme a tante associazioni del territorio ha organizzato un presidio a Legnano per il prossimo 6 settembre alle ore 17 in piazza San Magno a sostegno dell’iniziativa di Global Sumud Flotilla. Queste le premesse:

"Il governo e l’esercito israeliano stanno portando avanti a Gaza e in Cisgiordania una gravissima violazione del diritto umanitario e internazionale. L’assedio della Striscia di Gaza prosegue con una nuova escalation militare che impone lo sfollamento forzato della popolazione palestinese in campi profughi privi di sicurezza, cibo, acqua e assistenza sanitaria, preludio alla rioccupazione del territorio e al trasferimento coatto degli abitanti. Denunciamo con forza questa barbarie e chiediamo l’intervento immediato della comunità internazionale affinché venga fermata questa barbarie. Non possiamo accettare che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti, e che vengano distrutte le infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole".

L'invito a partecipare al presidio

Da qui l'invito a "partecipare e sostenere la “Global Sumud Flotilla”, iniziativa nonviolenta internazionale per rompere l’embargo e l’isolamento di Gaza. attraverso la raccolta fondi con cui nei mesi scorsi sono stati inviati due container di beni di prima necessità, e proprio in questi giorni altre navi cariche di beni di prima necessità partiranno da Genova e Sicilia. Si tratta della più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza. Vi aspettiamo Sabato 6 settembre alle ore 17 in Piazza San Magno".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151