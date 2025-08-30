Un presidio per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza e in Cisgiordania

Presidio a Legnano a sostegno della iniziativa di Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale per gli aiuti umanitari in favore Gaza e Cisdordania. Si terrà sabato 6 settembre, in Piazza San Magno così come in tutte le città Italiane a partire dalle 17.00.

La CGIL Ticino Olona insieme a tante associazioni del territorio ha organizzato un presidio a Legnano per il prossimo 6 settembre alle ore 17 in piazza San Magno a sostegno dell’iniziativa di Global Sumud Flotilla. Queste le premesse:

"Il governo e l’esercito israeliano stanno portando avanti a Gaza e in Cisgiordania una gravissima violazione del diritto umanitario e internazionale. L’assedio della Striscia di Gaza prosegue con una nuova escalation militare che impone lo sfollamento forzato della popolazione palestinese in campi profughi privi di sicurezza, cibo, acqua e assistenza sanitaria, preludio alla rioccupazione del territorio e al trasferimento coatto degli abitanti. Denunciamo con forza questa barbarie e chiediamo l’intervento immediato della comunità internazionale affinché venga fermata questa barbarie. Non possiamo accettare che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti, e che vengano distrutte le infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole".