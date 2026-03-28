Un ponte tra Betlemme e Legnano per accogliere i bambini lontano dalla guerra

L’associazione Oasi di Pace e le parrocchie di Legnano lanciano la nuova iniziativa d’accoglienza “Amici senza confine”.

Aprire le porte delle case legnanesi per accogliere i bambini di Betlemme, offrendo a loro dei giorni lontani dalla guerra. Un ponte tra il Medio Oriente e Legnano per dieci bambini di Betlemme, dagli 11 ai 13 anni, che saranno ospitati dal 2 al 13 luglio.

“In un tempo segnato da conflitti e divisioni, crediamo che educare i ragazzi all’incontro sia uno dei semi più importanti per il futuro – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – Quando i giovani imparano a conoscersi e a camminare insieme, nasce una speranza concreta: quella di un mondo in cui le differenze non siano motivo di divisione, ma ricchezza da condividere.

Questo progetto vuole essere un piccolo ponte tra Betlemme e Legnano, un segno di amicizia e di fraternità che guarda al futuro.

Ma ciò che riteniamo maggiormente importante in questo momento è far vivere ai bambini di Betlemme giorni di libertà, senza il suono delle sirene, o dei missili, senza militari, senza barriere da attraversare, far vivere il loro tempo di bambini come è diritto che sia per ogni bambino del mondo”.