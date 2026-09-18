Un ponte istituzionale tra Abbiategrasso e Vigevano

In attesa dell’inaugurazione del nuovo ponte sul Ticino, la cui apertura è prevista nel 2027, si rafforza già oggi un importante “ponte” istituzionale tra le città di Abbiategrasso e Vigevano. Due città, due provincie, che presto saranno più vicine e collegate anche grazie alla realizzazione della Tratta C della superstrada Vigevano-Malpensa.

Affinità territoriali, culturali e storiche

Nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre 2026, il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai (a destra nella foto) , ha infatti incontrato il neo sindaco di Vigevano, Paolo Previde Massara, in un momento di confronto e dialogo volto a consolidare i rapporti tra le due Amministrazioni.

L’incontro si inserisce nel solco di una storica amicizia che lega le due comunità, accomunate da profonde affinità territoriali, culturali e storiche, e ha rappresentato un’importante occasione per condividere riflessioni e progettualità sulle opportunità di collaborazione tra i due Comuni.

Rafforzare le relazioni istituzionali significa creare nuove occasioni di dialogo, favorire il confronto su temi di interesse comune e valorizzare le rispettive competenze ed esperienze amministrative, in sintesi fare rete per raggiunhere alcuni focus comuni. L’obiettivo è avviare un percorso di collaborazione sempre più strutturato, capace di tradursi in iniziative e progetti condivisi a beneficio dei cittadini e dello sviluppo dei territori.