Un pomeriggio di competizioni e di festa con il «BoffaSport 2025»

Lancio della pallina, salto in lungo, velocità, staffetta, percorso. Ieri, martedì 20 maggio, al Centro sportivo di Boffalora sopra Ticino si è svolta la manifestazione «BoffaSport 2025», un pomeriggio di sana competizione e di festa a conclusione dei progetti di educazione motoria portati avanti durante l’anno con i bambini della scuola primaria.

Il valore dello sport nella scuola

«Da sempre l’Amministrazione comunale crede nello sport e sostiene il potenziamento dell’attività motoria all’interno della scuola: perché muoversi insieme vuol dire collaborare, crescere, includere, rispettare gli altri e le regole e anche divertirsi. Si sperimenta il valore del sacrificio, dell’impegno, della costanza – sostiene il sindaco Sabina Doniselli - Lo sport aiuta a sviluppare la concentrazione, la coordinazione, la fiducia in sé stessi e insegna anche ad accettare le sconfitte con maturità e con il sorriso».

Il grazie a chi ha collaborato

La prima cittadina rivolge quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione dell’evento: «Un sentito grazie alla dirigente scolastica Alessandra Moscatiello e a tutte le insegnanti per il quotidiano impegno e l’attenzione verso ogni bambino. Grazie al team di Cief, Cooperativa insegnanti educazione fisica, per la super organizzazione dell’evento. Un ringraziamento speciale ai genitori che hanno collaborato attivamente all’organizzazione. Infine, grazie ad Ambrogio Chiodini per la sua presenza e a tutto lo staff di Boffalorello per il prezioso supporto – conclude Doniselli - Una giornata di sport, sorrisi e tanta energia. Siamo felici di aver vissuto insieme questo evento di festa per i nostri bambini».