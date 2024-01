Un pezzo di Magenta dal Papa

Una grande emozione, da togliere le parole. Il gruppo di Protezione Civile di Magenta ha incontrato in occasione dell’udienza in San Pietro, Papa Francesco.

L’occasione è stata quella di poco prima di Natale, quando la spedizione magentina si è recata nella capitale, come spiegato dal coordinatore Fabio Abbiati:

Le tute gialle hanno dunque organizzato una due giorni nella capitale, arrivando nella città eterna il giorno prima, il 19 dicembre:

Di buon mattino le tute gialle si sono presentate in San Pietro attorno alle 7 e ritirati i pass sono entrati all’interno dell’aula Paolo VI, quella dove il Pontefice incontra ogni settimana i fedeli.

"Io e il vicecoordinatore Maurizio Forlani abbiamo avuto la possibilità di sederci in seconda fila in rappresentanza del nostro gruppo che invece si è poi seduto più indietro - continua Abbiati - È stato veramente molto emozionante perché una volta terminata l’udienza il Santo Padre è venuto nelle prime file, ha stretto la mano ai presenti e si è intrattenuto per alcuni istanti con noi".

Una situazione che ha lasciato profondamente emozionati il coordinatore e il suo vice che faticavano anche a parlare con il Santo Padre.

"In queste situazioni le parole fanno veramente fatica ad uscire, si è creato una sorta di nodo in gola - continua Abbiati - Abbiamo spiegato al Papa chi eravamo e il nostro impegno come Protezione Civile, dopodiché gli abbiamo consegnato due regali che il sindaco Luca Del Gobbo ci aveva lasciato: una bandiera e lo stemma della città. Il Papa ci ha ringraziato molto per questi regali e noi abbiamo ringraziato lui per la benedizione che ci ha inferto. Siamo rimasti veramente entusiasti ed emozionati di questa occasione e ne saremo sempre grati per questa possibilità di conoscere il Santo Padre e potergli parlare, anche solo per poco".