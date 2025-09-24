Un ottobre ricco di eventi per Anffas

Tanti gli amici che organizzano manifestazioni per aiutare Anffas Il Melograno Abbiategrasso. Il primo in ordine di tempo è lo spettacolo per ricordare Mario Tessuto scomparso lo scorso anno.

Si intitola “Serata per un amico” lo spettacolo previsto nell’Auditorium della Fiera il 10 ottobre alle 21 con alcuni dei più grandi artisti, colleghi e amici di Mario Tessuto. Alla canzone italiana regalò tanti brani di successo, tra cui l’intramontabile “Lisa dagli occhi blu”, ad Anffas Onlus Abbiategrasso, molto di più.

“Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Mario Tessuto come artista, ma soprattutto come uomo, padre amorevole e attento di Giancarlo, un ragazzo speciale entrato a far parte della grande famiglia Anffas diversi anni fa, e gli siamo profondamente grati per la sensibilità dimostrata, per tutti gli eventi organizzati, insieme ad altri amici artisti, a favore del nostro centro. A lui – precisa il volontario Alberto Gelpi – sarà dedicato l’evento in calendario il prossimo 10 ottobre. Un grande concerto promosso insieme alla moglie Donatella e tanti altri cantanti degli anni Sessanta, come sempre a favore di Anffas”.

Grandi della musica italiana on stage

A salire sul palco Wilma Goich, Santino Rocchetti, Gian Pieretti, Donatello, Pino Scavo, Michele, Claudio Damiani, Al Ventura dei “Rogers”, Paki de “I Nuovi Angeli”, Donato Ciletti de “I Profeti”. Il contributo richiesto è di 15 euro e sono già disponibili le prevendite presso il Panificio Pasticceria Cislaghi Daniele di via Leonardo da Vinci, Foto Express di Passaggio Centrale, presso la Cartoleria Ruboni di Corso Matteotti, a El Tabachè di Corso Italia. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Anffas Onlus Abbiategrasso.

E non è tutto

Dopo il successo della serata promossa giovedì della scorsa settimana, 18 settembre, a Villa Umberto con l’artista Luca Maciacchini un altro appuntamento tutto milanese è già in agenda.

“Una serata magnifica, raccolta, intima quella organizzata a favore di Anffas Abbiategrasso dal Rotary club Morimondo Abbazia. Sotto la direzione artistica di Maurizio Castiglioni, Luca Maciacchini ha saputo coinvolgere il pubblico presente intonando le canzoni di Valter Valdi, con talento e simpatia. La serata sperimentale, pensata per fare cultura, vivere lo spettacolo da vicino in un ambiente intimo, facendo anche beneficenza, si è rivelata un vero trampolino di lancio. Un pubblico entusiasta ci ha invitati ad organizzare una seconda puntata. E… detto, fatto. Grazie alla disponibilità dei proprietari di Villa Umberto e alla collaborazione con il Rotary club Morimondo Abbazia, Luca Maciacchini tornerà ad Abbiategrasso il prossimo 16 ottobre 2025 con un tributo a Giorgio Gaber. Un altro tuffo nel repertorio meneghino per trascorrere una bella serata e fare del bene” conclude Alberto Gelpi.

Il costo della serata, a favore di Anffas, è di 35 euro, con apericena a cura degli Amici del Melograno, già apprezzati in occasione del primo appuntamento. Necessaria la prenotazione contattando il 3474609387.