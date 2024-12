È entrato in casa Atm il primo nuovo treno destinato alla M1. Dopo quattro giorni di viaggio, partendo dagli stabilimenti di Hitachi Rail di Reggio Calabria con un trasporto eccezionale, il mezzo ha raggiunto il Terminal di Milano Smistamento, per poi attraversare la città e arrivare al deposito metro Atm di Precotto, in via Anassagora 11.

Un nuovo treno Atm per la linea M1 della metropolitana

Il primo dei 21 nuovi treni della M1 fa parte del primo contratto applicativo del valore di 168 milioni di euro e rientra nella strategia di investimenti del Gruppo per il rinnovo dell’intera flotta. Nei prossimi mesi verranno effettuati i test tecnici e tutte le verifiche necessarie sul treno che così potrà iniziare a percorrere i binari della linea Rossa entro l’estate 2025.

I nuovi veicoli contribuiranno a modernizzare la rete di trasporto pubblico milanese, offrendo ai passeggeri una sempre maggiore disponibilità di mezzi all’avanguardia, accessibili e confortevoli.

Le caratteristiche dei nuovi treni

Nuovo design, totale accessibilità dei vagoni, sistema di videosorveglianza con visualizzazione delle immagini in tempo reale dalla sala operativa e marcia silenziosa per il massimo comfort del cliente: sono questi gli elementi distintivi dei nuovi veicoli. Tutti i treni sono bidirezionali, composti da sei carrozze e possono trasportare fino a 1.200 passeggeri. Sono inoltre equipaggiati con illuminazione a LED, impianti di climatizzazione e garantiscono un’elevata efficienza energetica.

Infine, tutti i nuovi treni sono stati progettati con particolare attenzione all’ambiente a partire dai materiali che garantiscono elevati livelli di riciclabilità a fine vita.