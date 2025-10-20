Un nuovo sacerdote per la comunità pastorale: è padre Jerit George

Un nuovo sacerdote per la comunità pastorale Il Cenacolo, che unisce le parrocchie di Magnago e Bienate.

L’ingresos ufficiale di padre Jerit George

Ad affiancare il parroco don Marco Basilico è arrivato padre Jerit George, accolto ufficialmente dai fedeli durante la messa di domenica 12 ottobre. Nel presentarsi, padre George ha raccontato le sue origini lontane:

“Sono originario del Kerala, uno stato nel sud dell’India, una terra benedetta dalla visita dell’apostolo San Tommaso nel primo secolo”.

Dal Kerala a Roma e ora a Magnago

Appartiene infatti alla Chiesa Siro-Malabarese, la comunità dei “cristiani di San Tommaso”, e fa parte della Congregazione di Santa Teresa di Gesù Bambino, conosciuta come “Congregazione del Piccolo Fiore”.

Il suo percorso lo ha poi portato a Roma, dove, dopo aver conseguito la licenza in teologia spirituale, sta proseguendo con un dottorato di ricerca dedicato proprio a santa Teresa di Lisieux, figura che per lui rappresenta “non solo un campo di studio, ma anche una sorgente quotidiana di ispirazione”. Il suo impegno a Magnago e Bienate si intreccerà quindi con la conclusione del suo percorso accademico.

Il “grazie” per l’accoglienza ricevuta

Parole di grande gratitudine sono state rivolte alla comunità per l’accoglienza ricevuta. “Essere tra voi è per me motivo di felicità” ha dichiarato padre George, aggiungendo di sentire di “ricevere molto attraverso la vostra accoglienza, la vostra fede semplice e concreta, la vostra vicinanza fraterna”.