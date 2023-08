Approvato il progetto per un nuovo parco alla Roveda, la frazione di Sedriano.

Nuovo parco alla Roveda: progetto approvato

Sarà il primo parco ad ospitare un Calisthenics (palestra all'aperto per ragazzi e non solo). Il progetto è stato approvato dalla Giunta di Sedriano. Ora ci sarà la procedura per l'affidamento dei lavori. Si troverà nell'area tra via San Massimo, via Sanzio e via Buonarroti.

Di cosa si tratta

Ha spiegato nel dettaglio il sindaco Marco Re:

"Percorsi del parco faranno da collegamento all'interno dell'isolato. Pavimentiamo i percorsi di attraversamento che già oggi utilizzano i residenti per raggiugere la via San Massimo (fermata autobus). Si è scelto di minimizzare il consumo di suolo e di favorirne la permeabilità. Le piante sono state scelte in funzione della capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici e tra le specie che richiedono poca acqua. Parcheggi a servizio del nuovo parco e del vicino centro polifunzionale in corso di realizzazione in via Buonarroti".

La realizzazione grazie al contributo regionale

Ha continuato il primo cittadino: