Un nuovo murales colora il paese

"Storia, radici e passato. Quando il mondo era più felice e le persone più gentili"

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Arriva l’autunno e porta con sé tante belle novità per il paese. Un bellissimo murales (nella foto) è apparso sulla facciata del Centro Civico di Gudo Visconti.

Donare bellezza alla comunità

«Storia, radici e passato. Quando il mondo era più felice e le persone più gentili. Donare bellezza alla comunità: anche questo è il nostro compito» con questa semplici parole il sindaco di Gudo Visconti Omar Cirulli, ha voluto descrivere l’opera visibile da qualche giorno.

Qualche settimana fa avevamo annunciato che erano due i progetti di maggiore interesse che andranno ad abbellire il piccolo paese, uno il murales , l’altro un luogo di svago come lo skate park molto apprezzato dai giovani che sarà realizzato all’interno del parco Giovanni XXIII

«Il murales è un progetto di decoro urbano, di abbellimento – ha sottolineato Cirulli – Vuole essere un disegno che riprende e valorizza le nostre tradizioni. Le radici che hanno formato la nostra comunità che ancora oggi sono molto radicate. Per questa idea abbiamo intercettato un artista che sta facendo dei murales anche a Buccinasco Cristina Donati, che ha dipinto l’opera».

Un’opera di arte urbana per la comunità che rende omaggio al passato di Gudo per costruire il futuro.

Prossimo step lo skate park

«Lavorando nel Comune di Buccinasco, un territorio dove parecchi murales colorano gli angoli della città – ci spiega il primo cittadino di Gudo – In accordo con la mia Giunta abbiamo deciso di stanziare le risorse per realizzare l’opera della facciata del Centro Civico. Aggiungere altro colore al nostro territorio lavorando essenzialmente sulla tradizione locale come fonte d’ispirazione dell’opera. In primo piano le mondine e la nostra chiesa, due simboli del Comune. E’ un tocco di bellezza, autenticità e originalità».

Per quanto riguarda l’altro progetto, quello dello skate park, Cirulli ha spiegato: